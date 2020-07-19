В Багдаді територію біля посольства США знову обстріляли ракетами: деталі
У столиці Іраку Багдаді в так званій "зеленій зоні", де розміщується диппредставництво США, 19 липня сталися два вибухи. Третя ж ракета розірвалася в іншому кварталі "зеленої зони".
Обстріл "зеленої зони" Багдада 19 липня: що відомо
Ракети випустили з зенітно-ракетних комплексів типу "Катюша". Розірвалися вони в той час, коли в Багдад завітав міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф. Про це повідомив телеканал Al Sumaria.
Попередній інцидент У Багдаді обстріляли "зелену зону", дісталося і посольству США
Місце запуску ракет поки встановити не вдалося. Про можливі жертви атаки чи завдані матеріальні збитки інформації також немає.
Зауважимо, що в середині червня в Іраку невідомі обстріляли військову авіабазу "Кемп Таджи", де розташовуються сили міжнародної коаліції на чолі із США. На території бази вибухнули дві російські ракети "Катюша". Про жертви тоді не повідомляли.
Ніхто так і не взяв на себе відповідальність за обстріл. Однак іракські військові заявили, що напад на базу міжнародної коаліції – справа рук тих, хто хоче нашкодити Іраку.
Конфлікт США та Іраку: головне
- Загострення взаємин між США та Іраком трапилося 3 січня, коли американський дрон вбив іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
- У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
- Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї пообіцяв "жорстоку помсту". І вже 8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Тоді загинули 80 осіб.
- Крім того, "зелену зону" Багдаду (там розташовуються дипломатичні місії, зокрема посольство США) регулярно обстрілюють ракетами з боку Ірану.