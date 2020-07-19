У столиці Іраку Багдаді в так званій "зеленій зоні", де розміщується диппредставництво США, 19 липня сталися два вибухи. Третя ж ракета розірвалася в іншому кварталі "зеленої зони".

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Ракети випустили з зенітно-ракетних комплексів типу "Катюша". Розірвалися вони в той час, коли в Багдад завітав міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф. Про це повідомив телеканал Al Sumaria.

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Місце запуску ракет поки встановити не вдалося. Про можливі жертви атаки чи завдані матеріальні збитки інформації також немає.

Зауважимо, що в середині червня в Іраку невідомі обстріляли військову авіабазу "Кемп Таджи", де розташовуються сили міжнародної коаліції на чолі із США. На території бази вибухнули дві російські ракети "Катюша". Про жертви тоді не повідомляли.

Ніхто так і не взяв на себе відповідальність за обстріл. Однак іракські військові заявили, що напад на базу міжнародної коаліції – справа рук тих, хто хоче нашкодити Іраку.

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