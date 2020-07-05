У столиці Іраку невідомі обстріляли посольство Сполучених Штатів та інші урядові будівлі. Інциент трапився у ніч на 5 липня.

Наразі жодна організація не визнала свою відповідальність за обстріл. Про це повідомив телеканал Al Arabiya.

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Чустину ракет перехопив зенітні ракетні комплекси Patriot. Однак кілька снарядів таки впали у районі "зеленої зони". Зауважимо, що там розташовані переважно урядові будівлі та іноземні дипломатичні представництва.

Тож, під обстріл потрапило і посольство США у Багдаді. Наразі інформації про постраждалих немає. Додамо, що подібні атаки "зеленої зони" у Багдаді здійснюються з жовтня 2019 року. До слова, посольство США в Іраку обстрілюють часто. Востаннє це трапилося 27 січня. По "зеленій зоні" випустили щонайменше 5 ракет.

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