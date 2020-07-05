В Багдаде обстреляли "зеленую зону", досталось и посольству США
В столице Ирака неизвестные обстреляли посольство Соединенных Штатов и другие правительственные здания. Инцидент произошел в ночь на 5 июля.
Пока ни одна организация не признала свою ответственность за обстрел. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
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Часть ракет перехватили зенитные ракетные комплексы Patriot. Однако несколько снарядов таки упали в районе "зеленой зоны". Отметим, что там расположены преимущественно правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.
Так, под обстрел попало и посольство США в Багдаде. Сейчас информации о пострадавших нет. Добавим, что подобные атаки "зеленой зоны" в Багдаде осуществляются с октября 2019 года. К слову, посольство США в Ираке обстреливают часто. Последний раз это случилось 27 января. По "зеленой зоне" выпустили по меньшей мере 5 ракет.
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Военный конфликт в Ираке: главное
- В марте 2003 года вооруженные силы США и Великобритании вторглись на территорию Ирака. Цель – свержение режима Саддама Хусейна, которого связывают с международным терроризмом, в частности движением "Аль-Каида".
- Решение о применении военной силы против Ирака поддержали 45 государств мира. Военные контингенты выделили 32 государства. Однако 98% войск вторжения оказали именно США и Великобритания.
- Сейчас военные базы США размещаются в Ираке. Их регулярно атакуют и обстреливают.