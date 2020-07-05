В столице Ирака неизвестные обстреляли посольство Соединенных Штатов и другие правительственные здания. Инцидент произошел в ночь на 5 июля.

Пока ни одна организация не признала свою ответственность за обстрел. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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Часть ракет перехватили зенитные ракетные комплексы Patriot. Однако несколько снарядов таки упали в районе "зеленой зоны". Отметим, что там расположены преимущественно правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.

Так, под обстрел попало и посольство США в Багдаде. Сейчас информации о пострадавших нет. Добавим, что подобные атаки "зеленой зоны" в Багдаде осуществляются с октября 2019 года. К слову, посольство США в Ираке обстреливают часто. Последний раз это случилось 27 января. По "зеленой зоне" выпустили по меньшей мере 5 ракет.

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