Багнюка та вода по коліна: шокуючі кадри з військового полігону "Широкий Лан"

В новорічну ніч, крім привітання президента Володимира Зеленського, українців на підконтрольних телеканалах привітає також і п'ятий президент Петро Порошенко.

Ну, не може Петро Олексійович звикнути до того, що він вже більше не глава держави. От і продовжує за звичкою вітати спортсменів, робити заяви про міжнародні події і записувати ролики на новий рік.

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Сподіваємось, що його новорічне вітання побачать і українські солдати, які зараз проходять службу на полігоні "Широкий Лан" в Миколаївській області.

Що відомо про полігон "Широкий Лан"

Цей полігон став відомим на всю країну навесні 2016 року, коли бійців 53-ї бригади перевели туди на навчання і поселили в нелюдських умовах. Просто посеред поля, по коліна в багнюці, без води та світла солдати змушені були жити по кілька місяців. Для того, щоб дістати воду, їм доводилося топити сніг, а щоб зігрітися – збирати дрова в навколишніх лісосмугах.

Жахливі умови на полігоні "Широкий Лан": дивіться відео за 2016 рік

Через нелюдські умови проживання солдати зрештою не витримали і рушили пішою ходою у Миколаїв до місцевої військової прокуратури, щоб поскаржитися на командування полігону. Цей марш тоді показали на всіх телеканалах. Про пекло на полігоні тоді дізналася вся країна. І військове керівництво на чолі з тодішнім верховним головнокомандувачем нарешті почало ворушитися.

Що зробив Порошенко

Президент Порошенко дав вказівку побудувати нормальні сучасні казарми для солдатів замість старих наметів. Завдяки особистому дорученню президента одразу було знайдено і виділено 600 мільйонів гривень, і будівництво на Широкому Лані нарешті почалося.

Минуло півтора року, і в травні 2018 року Порошенко особисто приїхав перевірити хід будівництва на полігоні. Там він побачив майже побудовані нові казарми, майже побудовану електричну підстанцію, майже побудовану їдальню та інші майже побудовані будівлі.

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Президент тоді був дуже задоволений і пообіцяв: за кілька місяців роботи будуть закінчені, всі майже побудовані будівлі добудують і вже восени 2018 року солдати житимуть не в полі, а в сучасних казармах.

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На сторінці президента Порошенка тоді було навіть розміщено пафосний відеоролик про те, як швидко зводиться нова інфраструктура на полігоні, і як невдовзі там виникне сучасне військове містечко.

Ви теж помітили цей напис в кінці ролика: "Широкий Лан": рік введення в експлуатацію 2018-й"? Так ось настала обіцяна Порошенком осінь 2018 року, потім почалася зима, потім настав 2019 рік, але солдати на полігоні все так само жили в наметах, в багнюці посеред поля. Бо казарми та інші будівлі, після від’їзду Порошенка так і залишилися недобудованими.

Чому будівельні роботи зірвались

Як з’ясувалося, тієї самої осені 2018 року, коли Петро Олексійович був ще при владі, і обіцяв відкриття полігону, всі будівельні роботи там зупинилися. Через те, що підрядник – сумнівна київська фірма, пов’язана з попереднім керівництвом Міністерства оборони, просто зникла з грошима та будівельними матеріалами.

За цей рік, солдатська їдальня почала руйнуватися, оскільки вона не обігрівається, там тече дах, виходять з ладу раніше прокладені комунікації. І чимало робіт доведеться починати спочатку та ремонтувати вже зведені, але не закінчені інші будівлі. Наприклад, обіцяні Порошенком 11 сучасних казарм так і не ввели 2018 року в експлуатацію.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження і розшукує підлеглих колишнього міністра оборони Полторака, які зникли з грошима, виділеними на добудову полігону. Але, наразі розшукує безуспішно. Тим часом, волонтери розповідають в соцмережах, що солдати 53-ї бригади так само, як і кілька років тому живуть в тих самих наметах, в тій самій багнюці, посеред поля. Ось подивіться на ці нещодавні фото з Широкого Лану.



Вигляд полігону сьогодні



Умови для проживання

Отож, коли в новорічну ніч, ви почуєте знайомий голос і побачите знайоме обличчя, яке розповідатиме вам про армію, мову та віру, та визначні здобутки в цих царинах, згадайте про солдат на Широкому Лані. І завдяки кому вони зустрічають черговий Новий рік в жахливих умовах.

А якщо наступного року, на полігоні нічого не зміниться, то в цю багнюку солдати та волонтери тицятимуть носом вже нове військове керівництво та нового верховного головнокомандувача. Хоча, ми сподіваємось, на те, що у 2020 році там ситуація зміниться таки на краще.