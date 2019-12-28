Шостий рік війни: найважливіші перемоги української армії та волонтерів

У 2019 році Україна отримала нового міністра оборони, начальника Генштабу, а також встигла змінити двох голів Ради нацбезпеки. Було розмежовано посади головнокомандувача Збройних сил та начальника Генштабу. Це стало одним із кроків для наближення армії до стандартів НАТО.

Також був ухвалений закон про зміни в назвах військових звань та надання добровольцям статусу учасника бойових дій.

Обратите внимание! Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції

У держбюджеті на 2019 рік видатки на виплати українським військовим складали майже 50 мільярдів гривень. Виплату військовослужбовцям, які перебувають на лінії зіткнення, теж збільшили.

Скажу простіше: якщо сюди додати їжу, паливо, харчі та інше проїдання – то стане ясно, чому при нинішньому бюджеті Міноборони кардинальних змін в армії чекати не доводиться.



Як зросли зарплати військових на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Цього ж року в українську армію почали надходити перші серійні ракети "Вільха". Також ЗСУ отримали модернізовані гелікоптери РЕБ, спеціальні броньовані автомобілі, було отримано американські катери "Айленд" тощо.

Модернізована реактивна система залпового вогню "Верба" пройшла всі необхідні випробування і була взята на озброєння. Також успішно випробували крилату ракету "Нептун", вона вперше здійснила політ на відстань 250 кілометрів.

Випробування ракети "Нептун": дивіться відео



З важливих подій на фронті – розпочалось розведення військ на відстань кілометру від лінії зіткнення в обидві сторони на трьох ділянках.

Важливо! Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

Це викликало у військових неабияке обурення і нерозуміння. Але ми хотіли професійну армію – ми її маємо. Наказ відійти вона виконала.



Карта розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу​

Хоча деморалізуючий фактор цих подій важко недооцінювати. Але про це ви і так скоріш за все чули. Давайте розкажу те, про що ви могли не чути, а могли й бути навіть причетними.

Внесок фонду "Повернись живим"

Як ви знаєте, я не зовсім блогер чи журналіст. Тому сподіваюсь, що не судитимете мене суворо за відсутність професійно поставленого голосу, артикуляції чи уміння впевнено жестикулювати як політик.

Якщо ви звертали увагу, то під час кожної програми внизу екрану мене титрують. Зараз тут пишуть "автор і ведучий", хоча колись було "засновник фонду "Повернись живим". Тому, щоб ви не забували про це, я ношу футболки з принтом.



Очільник фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега

► Тепловізори для армії. За роки роботи наш фонд став відомий насамперед завдяки тепловізорам. На даний момент ми за ваші гроші купили їх без малого тисячу, з яких тільки 28 у 2019 році. Скоріш за все, у наступному році ми купимо крайній тепловізор для потреб армії.

Чому? Бо ми перестали їх віддавати військовим назавжди, а стали видавати на час проведення операцій туди і тим, кому вони потрібні.

Бо підрозділи мають різний рівень забезпечення цією технікою, а також щоразу виводяться на нові позиції, де потреба у нічному баченні може відрізнятись. Так само і загострення пересуваються по фронту, збільшуючи чи зменшуючи потреби на різних ділянках.

Ми видаємо тепловізори підрозділам, які виводяться на лінію зіткнення, а коли вони повертаються назад – ми забираємо їх, обслуговуємо і видаємо наступним. Це мінімізує крадіжки та втрати й продовжує їх термін життя.

Важно! Чому тепловізори так необхідні українським бійцям на Донбасі

Я розказую це для того, щоб ви розуміли, як ми відносимося до ваших грошей, які ви нам довіряєте. І показати що ми робимо усе, щоб вони працювали максимально ефективно.

Тому у 2019 році, витрачаючи мінімум грошей, ми змогли понад 500 разів видати українським солдатам по тепловізору у тих місцях, де вони були на той момент найнеобхіднішими.

Крім того, ми тривалий час працювали над тим, аби потрібну кількість тепловізорів купила держава. І, здається, тут ми маємо усі тримати пальчики, щоб у 2020 році до цього було зроблено вирішальний крок.



Як працює тепловізор

Завдяки більш ефективному управлінню існуючим парком тепловізорів ми менше купили нових і витрачали гроші на ремонт існуючих, закупівлю і ремонт безпілотників, придбання генераторів та камер відеоспостереження та інших потреб, які поки що не перекриті державою. Ну і, звісно ж, на оплату роботи інструкторів.

► Тепер про гроші. За понад п'ять років роботи зібрано понад 160 мільйонів гривень. У 2019 році ми зібрали 21 мільйон, що на 2 більше, ніж рік тому. Збирати гроші на допомогу армії та ветеранам доволі складно, але можливо, якщо постійно працювати над собою.

Читайте также: Зеленський та війна з Росією – на що готовий піти президент заради миру

Гроші ми збираємо завдяки медійності – наші працівники професійно ведуть сторінки фонду у соціальних мережах. В результаті їх охоплення становить від 1 до 5 мільйонів користувачів на місяць і завдяки цьому охопленню ми можемо просити грошей на армію.

Останні дні року – традиційний час для підбиття підсумків. Готові побачити вражаючі цифри та усвідомити, наскільки ми... Опубліковано Повернись живим Четвер, 26 грудня 2019 р.



Наші партнери і друзі із радіогрупи ТАВР продовжують надавати нам безкоштовний рекламний простір на своїх станціях і це також допомагає збирати гроші і робити більше.

Ми продовжуємо збирати гроші на оплату роботи працівників фонду окремо від надходжень на армію, вести прозору звітність. Значно прозорішу, ніж того може вимагати закон. Бо це ваші гроші і ми хочемо показати, як ми до них ставимося і що з ними робимо.

Закуплені на них безпілотники і тепловізори, артилерійські планшети і відеокамери, саперні щупи і снайперські приціли зробили велику справу і врятували багато життів у 2019 році. І головне, що вони залишаться в строю і продовжать їх рятувати у наступному.

► Освіта для військових. Тепер кілька слів про життя наших супротивників. Лише за відомими нам даними, навчені нашим інструктором снайпери зробили понад 30 підтверджених пострілів. Це найскромніші підрахунки, реальні цифри можуть бути більшими в рази.

Так, я підводжу до теми освіти. Можливо, ви чули, що у нашому фонді працює п'ять інструкторів, один снайпер і по два артилеристи та сапери. Вони були у відрядженнях на фронті та полігонах 89 разів.



Навчання відбуваються на спеціальних полігонах

Сапери були у 26 підрозділах і провели навчання саперів. З цього року до програми включили зайняття з тактичної медицини для випадків мінно-вибухових уражень. Снайпер підтягнув знання і додав досвіду понад 200 своїм колегам.

Артилеристи, які навчають стріляти із закритих позицій завдяки програмному комплексу "Броня", були за рік у 30 підрозділах. Їх програми частково передані державі і наступного року командування сухопутних військ почне за нею навчати своїх солдат.

► Бізнес-освіта. Також із 2019 року ми почали привносити у армію бізнес-освіту. Так з топовими бізнес-школами країну – Львівською та київським Міжнародним інститутом менеджменту – ми провели програми для офіцерів різних ланок.



Учасники освітньої програми для керівників військових структур

Ми вчимо військових іншому відношенню до людей, робимо армію більше професійною і людяною, даючи такі предмети як лідерство, менеджмент, психологія, управління змінами та конфліктами, персоналом і фінансами, і найголовніше – собою.

Наші програми пройшли понад 200 командирів рот та 27 генералів, полковників та цивільних осіб, які працюють у Міноборони, Генштабі та командуваннях сухопутних, десантних і багатьох інших видах та родах військ.

Можливо, це не змінить менталітет українського офіцера. Але це хороший крок, якщо ми хочемо бути схожими на НАТО не лише кольором знаків на бойових картах.

► Робота з ветеранами. А як щодо ветеранів? З 2019 року ми є співорганізаторами Ігор нескорених. Це міжнародні спортивні змагання серед травмованих ветеранів, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Їх основне завдання – розбудити у військових смак до життя.

Обратите внимание! Ігри Нескорених: все, що треба знати про потужні змагання ветеранів

Міжнародні змагання у 2020 році пройдуть в Гаазі. Цього року були переглянуті критерії відбору до національної команди.



Нацвідбір в українську команду "Ігор нескорених" у Львові

Головним критерієм відбору до збірної на стала реабілітація (фізичне та психологічне відновлення, яке має отримати учасник у процесі підготовки та виступу). Цей критерій поміж решти (реабілітація, ставлення, спортивна етика, спортивний результат) займає найбільшу частку.

Тож ми найняли психологів і кадрових менеджерів, залучили ветеранів та волонтерів, взяли медичні та інші дані на кожного з учасників, щоб здійснити такий відбір.

Цей досвід став унікальним навіть для досвідчених країн-учасниць. Практично ми показали усьому світу, як це потрібно робити.

Крім того, у рамках спільної програми з "Новою поштою" ми почали надавати бізнес-освіту ветеранам. Віримо, що власна справа є чи не найкращим видом реабілітації.

►Аналітика. Якщо ви не знали, то наш фонд має аналітичний відділ. Він завершив і провів непублічні презентації свого першого звіту "Про військовий зв'язок". Зараз з Радою нацбезпеки та оборони ми активно працюємо над його рекомендаціями.

До нас ніхто так глибоко не розбирався з цим питанням. А ми просто захотіли допомогти державі зробити так, щоб у разі повномасштабної війни наші підрозділи не залишилися глухими, як це було, наприклад, у Дебальцевому.

Що відомо про бої за Дебальцеве?Епізод війни на Донбасі, який розпочався в кінці липня 2014 року. Дебальцеве – місто з великим залізничним вузлом, яке лежить на автошляху міжнародного значення, що поєднує Луганськ із Донецьком. Бої під Дебальцевим загострилися після першого мінського перемир'я з жовтня 2014 року.



8 лютого 2015 року з панівних висот над селом Логвинове були зняті підрозділи 30-ї бригади. А вранці Логвинове без бою зайняли проросійські бойовики, перерізавши таким чином головну магістраль сполучення Дебальцевого з українськими тилами.

Зараз наші аналітики працюють над другим дослідженням, який присвячений дослідженню, чому люди йдуть з армії. Результати будуть презентовані у 2020 році. Але попередні його висновки вже взяті у роботу Міністерством оборони.

У рамках цього звіту ми проведемо вперше за час війни соціологічне дослідження у Збройних силах і залучимо до нього одну з провідних соціологічних груп.

Багато років нас просили почати впливати на політику держави, щоб вона почала діяти більш ефективно. Це і є задача нашого аналітичного відділу та наших взаємодій з державою. Ми точно можемо сказати, що вплинули на її політику у багатьох аспектах.

Що ще вдалося зробити фонду? Я точно можу стверджувати, що ми вплинули на рішення влади зберегти Міністерство у справах ветеранів.

Також можу точно сказати, що ми переконали команду президента у тому, що вибори на Донбасі до повного виведення звідти окупаційних сил проводити просто небезпечно.

9 грудня під час зустрічі у Парижі Зеленський та Путін не змогли домовитися про вибори на Донбасі. Український лідер пропонував наступне: вибори на зараз окупованих територіях провести через півтори доби після виведення звідти іноземних військ. Путін з пропозицією президента України не погодився. Усі новини про перебіг переговорів та саміту "нормандської четвірки" – читайте у матеріалах 24 каналу.

Це лише верхівка айсбергу. Але навіть це не головне. Головне те, що на шостому році війни, від якої дуже втомились ті, хто ніколи там не був, про яку все гучніше мовчать ЗМІ, яку ми поки що стримуємо на маленькому клаптику Донбасу, ми з вами залишаємося людьми.

Важно! Нормандська зустріч – зрада чи перемога: що вдалось зробити Зеленському

І продовжуємо захищати свою країну як солдати, волонтери, меценати та люди, яким не соромно буде дивитись своїм дітям у очі, коли жах війни нарешті закінчиться. А держава залишиться і люди лишаться. І все буде добре.