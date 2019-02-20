В Украине запустили производство мощных реактивных систем

ГП "Шепетовский ремонтный завод" начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Ольхи".

В пресс-службе Укроборонпрома отметили, что первые штатные подразделения с новыми системами будут сформированы уже в новом году.

Читайте также: На выставке IDEX-2019 показали бронетранспортер с украинским боевым модулем

Реактивную систему "Верба" разработала компания "Харьковское конструкторское бюро им. А.А. Морозова". По словам разработчиков, использование цифровых систем управления огнем позволяет в разы сократить время для открытия огня. А благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность.

Какие преимущества у системы залпового огня "Верба"?

Ее цифровые системы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме из кабины. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 122-миллиметровых реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 километров. А перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут.

На "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации.

Заряжающая машина "Верба"

Пусковую установку реактивной системы "Ольха" разработала компания "Луч" в тесной кооперации с другими предприятиями "Укроборонпрома" в рамках стратегической программы "Ракетный щит".

Что известно о пусковой установке для "Ольхи"?

Это дальнобойное высокоточное ракетное вооружение, позволяющее уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью благодаря использованию специальной системы наведения с возможностью корректировки траектории в полете.

"Ольха" позволяет во время залпа наводить все 12 ракет калибром 300 миллиметров на разные цели, что обеспечивает абсолютно новый уровень боевой эффективности. Это позволяет уничтожать стратегически важные объекты в широком секторе обстрела и глубине обороны противника за минимальное время.

Реактивная система "Ольха"