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      В Украине запустили производство мощных реактивных систем

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      В Украине стартовало серийное производство реактивных систем "Верба" и "Ольха"
      В Украине стартовало серийное производство реактивных систем "Верба" и "Ольха" / Фото из открытых источников

      ГП "Шепетовский ремонтный завод" начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Ольхи".

      В пресс-службе Укроборонпрома отметили, что первые штатные подразделения с новыми системами будут сформированы уже в новом году.

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      Реактивную систему "Верба" разработала компания "Харьковское конструкторское бюро им. А.А. Морозова". По словам разработчиков, использование цифровых систем управления огнем позволяет в разы сократить время для открытия огня. А благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность.

      Какие преимущества у системы залпового огня "Верба"?
      Ее цифровые системы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме из кабины. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 122-миллиметровых реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 километров. А перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут.

      На "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации.

      верба

      Заряжающая машина "Верба"

      Пусковую установку реактивной системы "Ольха" разработала компания "Луч" в тесной кооперации с другими предприятиями "Укроборонпрома" в рамках стратегической программы "Ракетный щит".

      Что известно о пусковой установке для "Ольхи"?
      Это дальнобойное высокоточное ракетное вооружение, позволяющее уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью  благодаря использованию специальной системы наведения с возможностью корректировки траектории в полете.

      "Ольха" позволяет во время залпа наводить все 12 ракет калибром 300 миллиметров на разные цели, что обеспечивает абсолютно новый уровень боевой эффективности. Это позволяет уничтожать стратегически важные объекты в широком секторе обстрела и глубине обороны противника за минимальное время.

      вільха

      Реактивная система "Ольха"

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Укроборонпром Оружие
      Источник: 24 Канал
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