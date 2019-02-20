В Україні стартувало виробництво потужних реактивних систем

ДП "Шепетівський ремонтний завод" розпочинає серійне виробництво передових реактивних систем залпового вогню "Верба" та пускової установки для "Вільхи".

У прес-службі "Укроборонпрому" зазначили, що перші штатні підрозділи з новими системами будуть сформовані вже у новому році.

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Реактивну систему "Верба" розробила компанія "Харківське конструкторське бюро ім. О.О. Морозова". За словами розробників, використання цифрових систем управління вогнем дозволяє у рази скоротити час для відкриття вогню. А завдяки новій системі стабілізації платформи, вдалось значно підвищити точність.

Які переваги у системи залпового вогню "Верба"? Її цифрові системи дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання та навіть перезаряджання в автоматичному режимі з кабіни. Боєкомплект цієї РСЗВ складається з 40 122-міліметрових реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 кілометрів. Натомість, перезарядження повного пакета займає лише 10 хвилин.



На "Вербу" встановлені сучасні системи цифрового зв‘язку для захищеної передачі інформації.



Заряджаюча машина "Верба"

Пускову установку реактивної системи "Вільха" розробила компанія "Луч" у тісній кооперації з іншими підприємствами "Укроборонпрому" у рамках стратегічної програми "Ракетний щит".

Що відомо про пускову установку для "Вільхи"? Це далекобійне високоточне ракетне озброєння, що дозволяє знищувати противника на значній відстані з мінімальною похибкою. Завдяки використанню спеціальної системи наведення з можливістю коригування траєкторії у польоті.



"Вільха"дозволяє під час залпу наводити всі 12 ракет, калібром 300-міліметрів, на різні цілі, що забезпечує абсолютно новий рівень бойової ефективності. Це дозволяє знищувати стратегічно важливі об‘єкти у широкому секторі обстрілу та глибині оборони противника за мінімальний час.



Реактивна система "Вільха"