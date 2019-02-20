16:25
20 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      В Україні стартувало виробництво потужних реактивних систем

      172 Читать новость на русском
      В Україні стартувало серійне виробництво реактивних систем "Верба" і "Вільха"
      В Україні стартувало серійне виробництво реактивних систем "Верба" і "Вільха" / Фото з відкритих джерел

      ДП "Шепетівський ремонтний завод" розпочинає серійне виробництво передових реактивних систем залпового вогню "Верба" та пускової установки для "Вільхи".

      У прес-службі "Укроборонпрому" зазначили, що перші штатні підрозділи з новими системами будуть сформовані вже у новому році. 

      Читайте також: На виставці IDEX-2019 показали бронетранспортер з українським бойовим модулем

      Реактивну систему "Верба" розробила компанія "Харківське конструкторське бюро ім. О.О. Морозова". За словами розробників, використання цифрових систем управління вогнем дозволяє у рази скоротити час для відкриття вогню. А завдяки новій системі стабілізації платформи, вдалось значно підвищити точність.

      Які переваги у системи залпового вогню "Верба"?  Її цифрові системи дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання та навіть перезаряджання в автоматичному режимі з кабіни. Боєкомплект цієї РСЗВ складається з 40 122-міліметрових реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 кілометрів. Натомість, перезарядження повного пакета займає лише 10 хвилин.

      На "Вербу" встановлені сучасні системи цифрового зв‘язку для захищеної передачі інформації.

      верба
      Заряджаюча машина "Верба"

      Пускову установку реактивної системи "Вільха" розробила компанія "Луч" у тісній кооперації з іншими підприємствами "Укроборонпрому" у рамках стратегічної програми "Ракетний щит".

      Що відомо про пускову установку для "Вільхи"? Це далекобійне високоточне ракетне озброєння, що дозволяє знищувати противника на значній відстані з мінімальною похибкою. Завдяки використанню спеціальної системи наведення з можливістю коригування траєкторії у польоті.

      "Вільха"дозволяє під час залпу наводити всі 12 ракет, калібром 300-міліметрів, на різні цілі, що забезпечує абсолютно новий рівень бойової ефективності. Це дозволяє знищувати стратегічно важливі об‘єкти у широкому секторі обстрілу та глибині оборони противника за мінімальний час.

      вільха
      Реактивна система "Вільха"

      blog_ava
      Винним у смертельній ДТП у Харкові можуть зробити лише одного Дронова
      сьогодні
      3610
      Теги: Новини України Зброя Укроборонпром Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер
      сьогодні , 16:03 Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер
      Наталя Сколоздра 326
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 08:57 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ
      сьогодні , 14:05 Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ
      Женя Котик 553
      Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      сьогодні , 13:00 Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      Леонід Остальцев 935
      "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      сьогодні , 12:12 "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      Катерина Петренко 961
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук