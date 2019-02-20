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      На виставці IDEX-2019 показали бронетранспортер з українським бойовим модулем

      59 Читать новость на русском
      Бронетранспортер Al-Wahash
      Бронетранспортер Al-Wahash / Укроборонпром

      На міжнародній виставці IDEX-2019, що проходить в ОАЕ, вперше продемонстрували результат спільної роботи підприємств ДК “Укроборонпром” та компанії з ОАЕ Calidus LLC – бронетранспортер “Al-Wahash” оснащений бойовим модулем БМ-3М “Штурм”.

      Про це повідомила прес-служба підприємства "Укроборонпром".

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      Зазначається, що бойовий модуль БТР-3 успішно пройшов найсуворіші випробування в ході бойових дій на Сході України. Модуль серійно виготовляє державне підприємство "Київський бронетанковий завод".

      Однією з основних переваг модуля є сучасний цифровий комплекс обладнаний лазерним далекоміром та гарматним стабілізатором, що дозволяє досягти БТР-3 високої точності ведення вогню. Для цього модуль має також 30 міліметрову гармату, кулемет та автоматичний гранатомет, а також комплекс керованого озброєння "Бар’єр".

      Укроборонпром, ОАЕ, Зброя
      Al-Wahash один з найсучасніших бронетранспортерів у світі // ukroboronprom

      Завдяки встановленому бойовому модулю, Al-Wahash отримує потужний арсенал озброєння для знищення противника на дистанції до 5 км, за будь-яких погодних умов та часу доби.

      Варто зазначити, що Al-Wahash є одним з найсучасніших бронетранспортерів у своєму класі, який був створений шляхом поєднання останніх досягнень в галузі технологій від провідних виробників світового рівня. Саме тому, інтеграція у цей бронетранспортер українського бойового модуля є черговим доказом високої бойової ефективності української зброї.

      18 лютого компанія Calidus LLC та державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", підписали Меморандум про співробітництво, закріпивши домовленості щодо подальшої співпраці.

      Зокрема, планується спільне виробництво БТР "Al-Wahash" з БМ "Штурм" та його просування на ринку ОАЕ та інших країн. Окрім того, сторони планують розширення співпраці у втіленні програм модернізації бронетанкової та автомобільної техніки, озброєння, а також виготовлення нових зразків озброєння та військової техніки.

      Дивіться відео: Wahash "Wild Falcon" 8x8 IFV

      Що таке виставка IDEX?The International Defence Exhibition — одна з найбільших міжнародних виставок озброєнь, технологій безпеки від провідних виробників з усього світу. Захід проводиться раз на два роки з 1993 року, під патронатом Шейха Халіфа бен Заєд аль-Наян — президента ОАЕ, за підтримки уряду та збройних сил країни в Абу-Дабі. IDEX вважається однією з найавторитетніших майданчиків у світі та найбільших на Близькому Сході.

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      Теги: Новини України ОАЕ Зброя Укроборонпром
      Джерело: 24 Канал
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