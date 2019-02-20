05:24
20 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      На выставке IDEX-2019 показали бронетранспортер с украинским боевым модулем

      23 Читати новину українською
      Бронетранспортер Al-Wahash
      Бронетранспортер Al-Wahash / Укроборонпром

      На международной выставке IDEX-2019, которая проходит в ОАЭ, впервые продемонстрировали результат совместной работы предприятий ГК "Укроборонпром" и компании из ОАЭ Calidus LLC – бронетранспортер "Al-Wahash" оснащен боевым модулем БМ-3М "Штурм".

      Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Укроборонпром".

      Читайте также: На выставке в ОАЭ продемонстрировали проект украинской системы залпового огня на шасси КрАЗ

      Отмечается, что боевой модуль БТР-3 успешно прошел суровые испытания в ходе боевых действий на Востоке Украины. Модуль серийно производит государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод".

      Одним из основных преимуществ модуля является современный цифровой комплекс оборудован лазерным дальномером и пушечным стабилизатором, что позволяет достичь БТР-3 высокой точности ведения огня. Для этого модуль имеет также 30 миллиметровую пушку, пулемет и автоматический гранатомет, а также комплекс управляемого вооружения "Барьер".

      Укроборонпром, ОАЕ, ЗброяAl-Wahash один из самых современных бронетранспортеров в мире // ukroboronprom

      Благодаря установленному боевом модулю, Al-Wahash получает мощный арсенал вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 километров, при любых погодных условиях и времени суток.

      Стоит отметить, что Al-Wahash является одним из самых современных бронетранспортеров в своем классе, который был создан путем объединения последних достижений в области технологий от ведущих производителей мирового уровня. Именно поэтому, интеграция в этот бронетранспортер украинского боевого модуля является очередным доказательством высокой боевой эффективности украинского оружия.

      18 февраля компания Calidus LLC и государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", подписали Меморандум о сотрудничестве, закрепив договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

      В частности, планируется совместное производство БТР "Al-Wahash" с БМ "Штурм" и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран. Кроме того, стороны планируют расширение сотрудничества в воплощении программ модернизации бронетанковой и автомобильной техники, вооружения, а также изготовление новых образцов вооружения и военной техники.

      Смотрите видео: Wahash "Wild Falcon" 8x8 IFV

      Что такое выставка IDEX?The International Defence Exhibition – одна из крупнейших международных выставок вооружений, технологий безопасности от ведущих производителей со всего мира. Мероприятие проводится раз в два года с 1993 года под патронатом Шейха Халифа бен Заед аль-Наян - президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны в Абу-Даби. IDEX считается одной из самых авторитетных площадок в мире и крупнейших на Ближнем Востоке.

      blog_ava
      Тысячи французов вышли на демонстрации против антисемитизма
      сегодня
      3
      Теги: Укроборонпром Новости Украины ОАЭ Оружие
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 февраля: Зайцева снова раскаивается и признает вину, смерть Лагерфльда
      19 февраля , 22:25 Главные новости 19 февраля: Зайцева снова раскаивается и признает вину, смерть Лагерфльда
      139
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      18 февраля , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Письмо из Луганска: "чужая" война и герои-пьяницы
      19 февраля , 22:01 Письмо из Луганска: "чужая" война и герои-пьяницы
      Ольга Черненко 779
      Обещает улучшение или врет: легко ли вас обмануть кандидатам в президенты – тест
      19 февраля , 21:01 Обещает улучшение или врет: легко ли вас обмануть кандидатам в президенты – тест
      336
      Будущее украинской церкви: что предлагают кандидаты в президенты
      19 февраля , 20:05 Будущее украинской церкви: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 285
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В оккупированном Крыму начались проблемы с мобильной связью и интернетом
      21 июня 2017 , 03:32
      Террористы "ЛНР" запретили предпринимателям платить Украине налоги
       8 ноября 2014 , 13:12 1
      Главный враг электромобиля: двигатель, который от нас скрывают
       25 ноября 2018 , 11:07
      В Украине массово продают авто за $400-500
       11 января , 08:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук