На выставке IDEX-2019 показали бронетранспортер с украинским боевым модулем

На международной выставке IDEX-2019, которая проходит в ОАЭ, впервые продемонстрировали результат совместной работы предприятий ГК "Укроборонпром" и компании из ОАЭ Calidus LLC – бронетранспортер "Al-Wahash" оснащен боевым модулем БМ-3М "Штурм".

Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Укроборонпром".

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Отмечается, что боевой модуль БТР-3 успешно прошел суровые испытания в ходе боевых действий на Востоке Украины. Модуль серийно производит государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод".

Одним из основных преимуществ модуля является современный цифровой комплекс оборудован лазерным дальномером и пушечным стабилизатором, что позволяет достичь БТР-3 высокой точности ведения огня. Для этого модуль имеет также 30 миллиметровую пушку, пулемет и автоматический гранатомет, а также комплекс управляемого вооружения "Барьер".

Al-Wahash один из самых современных бронетранспортеров в мире // ukroboronprom

Благодаря установленному боевом модулю, Al-Wahash получает мощный арсенал вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 километров, при любых погодных условиях и времени суток.

Стоит отметить, что Al-Wahash является одним из самых современных бронетранспортеров в своем классе, который был создан путем объединения последних достижений в области технологий от ведущих производителей мирового уровня. Именно поэтому, интеграция в этот бронетранспортер украинского боевого модуля является очередным доказательством высокой боевой эффективности украинского оружия.

18 февраля компания Calidus LLC и государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", подписали Меморандум о сотрудничестве, закрепив договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

В частности, планируется совместное производство БТР "Al-Wahash" с БМ "Штурм" и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран. Кроме того, стороны планируют расширение сотрудничества в воплощении программ модернизации бронетанковой и автомобильной техники, вооружения, а также изготовление новых образцов вооружения и военной техники.

Смотрите видео: Wahash "Wild Falcon" 8x8 IFV

Что такое выставка IDEX?The International Defence Exhibition – одна из крупнейших международных выставок вооружений, технологий безопасности от ведущих производителей со всего мира. Мероприятие проводится раз в два года с 1993 года под патронатом Шейха Халифа бен Заед аль-Наян - президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны в Абу-Даби. IDEX считается одной из самых авторитетных площадок в мире и крупнейших на Ближнем Востоке.