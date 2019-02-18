03:51
18 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      На выставке в ОАЭ продемонстрировали проект украинской системы залпового огня на шасси КрАЗ

      9 Читати новину українською
      Украина продемонстрировала системы залпового огня "Вільха" в ОАЭ
      Украина продемонстрировала системы залпового огня "Вільха" в ОАЭ / 24 Канал

      Компания "Спецтехноэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборонпром", впервые представила на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ модель высокоточной системы залпового огня "Вільха". Разработкой боевых частей комплекса занималось украинское КБ "Луч".

       

      Украинский милитаристский портал отмечает, что в "Вільха" уже долгое время проявляет интерес ряд стран Ближнего Востока.

      Читайте также: Как эффектно обезвредить беспилотник противника: украинские воины разработали новый радиокомплекс

      Новая украинская высокоточная система залпового огня "Вільха" с ракетами калибра 300 миллиметров считается одной из самых мощных в мире в своем классе. Система предназначена для поражения целей любых типов на дальних подступах.

      Система способна запускать 12 ракет всего за 45 секунд на расстояние до 120 километров. На таком расстоянии ракеты попадают в цель с максимальным отклонением всего 30 метров. В то же время масса одной 300-миллиметровой ракеты "Вільха" – 800 килограмм. Система базируется на мобильном шасси КрАЗ-7634.


      Система залпового огня "Вільха" на шасси КрАЗ

      После проведения успешных огневых испытаний ракет в течение 2018 удалось заключить ряд соглашений, по поставкам системы иностранным заказчикам.

      Продукция "Спецтехноэкспорта", а также другие разработки украинских оборонных предприятий представлены на выставке IDEX 2019 на объединенном стенде ГК "Укроборонпром.

      Стоит добавить, что на выставке уже были продемонстрированы беспилотный БТР и бронеавтомобили собственного производства "Варта".

      Что такое выставка IDEX?The International Defence Exhibition – одна из крупнейших международных выставок вооружений, технологий безопасности от ведущих производителей со всего мира. Мероприятие проводится раз в два года с 1993 года под патронатом Шейха Халифа бен Заед аль-Наян – президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны в Абу-Даби. IDEX считается одной из самых авторитетных площадок в мире и крупнейших на Ближнем Востоке.

      Что такое "Вільха"?Ракетный комплекс украинского производства "Вільха" имеет управляемый 300 миллиметровый ракетный боеприпас. "Вільха" был разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". Пуск пакета из 12 ракет происходит всего за 48 секунд, а залп осуществляется без изменения положения пакета помогает максимально точно поражать цели. Принят на вооружение украинской армии в 2018 году. В первой половине 2019 в ряды Вооруженных силах Украины поступят первые пусковые установки отечественного ракетного комплекса.

      blog_ava
      Украинские военные наградили пропагандистку Скабееву грамотой
      17 февраля
      284
      Теги: Оружие Укроборонпром Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      17 февраля , 22:10 Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      201
      Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      17 февраля , 22:00 Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 599
      Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      17 февраля , 20:00 Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      222
      Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      17 февраля , 19:30 Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      195
      Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      17 февраля , 19:00 Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      Наталія Лебідь 2147
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      О чем не учили в школе: историю Второй мировой без прикрас показывают на Майдане
       7 мая 2016 , 15:21
      Как украинцы покупают элитную недвижимость в США, чтобы получить гражданство: расследование
       17 марта 2018 , 12:17
      Полицейский "Приус" против троллейбуса – кто кого
       4 сентября 2018 , 09:15
      Украина – Чехия: Коноплянка обошел легендарного экс-динамовца по количеству матчей за сборную
       16 октября 2018 , 21:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук