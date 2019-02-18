На выставке в ОАЭ продемонстрировали проект украинской системы залпового огня на шасси КрАЗ

Компания "Спецтехноэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборонпром", впервые представила на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ модель высокоточной системы залпового огня "Вільха". Разработкой боевых частей комплекса занималось украинское КБ "Луч".

Украинский милитаристский портал отмечает, что в "Вільха" уже долгое время проявляет интерес ряд стран Ближнего Востока.

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Новая украинская высокоточная система залпового огня "Вільха" с ракетами калибра 300 миллиметров считается одной из самых мощных в мире в своем классе. Система предназначена для поражения целей любых типов на дальних подступах.

Система способна запускать 12 ракет всего за 45 секунд на расстояние до 120 километров. На таком расстоянии ракеты попадают в цель с максимальным отклонением всего 30 метров. В то же время масса одной 300-миллиметровой ракеты "Вільха" – 800 килограмм. Система базируется на мобильном шасси КрАЗ-7634.



Система залпового огня "Вільха" на шасси КрАЗ

После проведения успешных огневых испытаний ракет в течение 2018 удалось заключить ряд соглашений, по поставкам системы иностранным заказчикам.

Продукция "Спецтехноэкспорта", а также другие разработки украинских оборонных предприятий представлены на выставке IDEX 2019 на объединенном стенде ГК "Укроборонпром.

Стоит добавить, что на выставке уже были продемонстрированы беспилотный БТР и бронеавтомобили собственного производства "Варта".

Что такое выставка IDEX?The International Defence Exhibition – одна из крупнейших международных выставок вооружений, технологий безопасности от ведущих производителей со всего мира. Мероприятие проводится раз в два года с 1993 года под патронатом Шейха Халифа бен Заед аль-Наян – президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны в Абу-Даби. IDEX считается одной из самых авторитетных площадок в мире и крупнейших на Ближнем Востоке.

Что такое "Вільха"?Ракетный комплекс украинского производства "Вільха" имеет управляемый 300 миллиметровый ракетный боеприпас. "Вільха" был разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". Пуск пакета из 12 ракет происходит всего за 48 секунд, а залп осуществляется без изменения положения пакета помогает максимально точно поражать цели. Принят на вооружение украинской армии в 2018 году. В первой половине 2019 в ряды Вооруженных силах Украины поступят первые пусковые установки отечественного ракетного комплекса.