На виставці в ОАЕ продемонстрували проект української системи залпового вогню на шасі КрАЗ

Компанія "Спецтехноекспорт", яка входить до складу ДК "Укроборонпром", вперше представила на міжнародній виставці оборонної та військової промисловості IDEX-2019 в ОАЕ модель високоточної системи залпового вогню "Вільха". Розробкою бойових частин комплексу займалося українське КБ "Луч".

Український мілітарний портал зазначає, що до "Вільхи" вже протягом тривалого часу проявляє інтерес низка країн Близького Сходу.

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Нова українська високоточна система залпового вогню "Вільха" з ракетами калібру 300 міліметрів вважається однією з найпотужніших у світі у своєму класі. Система призначена для ураження цілей будь-яких типів на дальніх підступах.

Система здатна запускати 12 ракет всього за 45 секунд на відстань до 120 кілометрів. На такій відстані ракети влучають у ціль з максимальним відхиленням всього 30 метрів. Водночас маса однієї 300 міліметрової ракети "Вільха" – 800 кілограм. Система базується на мобільному шасі КрАЗ-7634.



Система залпового вогню "Вільха" на шасі КрАЗ

Після проведення успішних вогневих випробувань ракет протягом 2018 року вдалося укласти низку угод, щодо постачання системи іноземним замовникам.

Продукція "Спецтехноекспорту", а також інші розробки українських оборонних підприємств представлені на виставці IDEX 2019 на об’єднаному стенді ДК "Укроборонпром.

Варто додати, що на виставці вже були продемонстровані безпілотний БТР та бронеавтомобілі власного виробництва "Варта".

Що таке виставка IDEX?The International Defence Exhibition — одна з найбільших міжнародних виставок озброєнь, технологій безпеки від провідних виробників з усього світу. Захід проводиться раз на два роки з 1993 року, під патронатом Шейха Халіфа бен Заєд аль-Наян — президента ОАЕ, за підтримки уряду та збройних сил країни в Абу-Дабі. IDEX вважається однією з найавторитетніших майданчиків у світі та найбільших на Близькому Сході.

Що таке "Вільха"?Ракетний комплекс українського виробництва "Вільха" має керований 300 міліметровий ракетний боєприпас. "Вільха" був розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". Пуск пакету з 12 ракет відбувається всього за 48 секунд, а залп здійснюється без зміни положення пакету, що допомагає максимально точно вражати цілі. Прийнятий на озброєння української армії у 2018 році. У першій половині 2019 року до лав Збройні сили України надійдуть перші пускові установки вітчизняного ракетного комплексу.