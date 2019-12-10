01:22
10 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:09, 9 декабря
      Вєсті.UA
      21:01, 9 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Зеленский и Путин не смогли договориться о выводе российский войск и выборах на Донбассе

      167 Читати новину українською
      Переговоры Путина и Зеленского не во всем были успешными / Коллаж 24 канала

      Во время встречи лидеров стран "нормандской четверки" президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин не достигли договоренности о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса. А также не договорились и о выводе оттуда российских войск.

      Об этом сообщило hromadske со ссылкой на сведения от членов украинской делегации, которая находится 9 и 10 декабря в столице Франции.

      Смотрите и читайте все подробности о том, как проходила встреча в нормандском формате

      Позиция Зеленского

      Украинский лидер Владимир Зеленский предлагал следующее: выборы на сейчас оккупированных территориях Донбасса провести через полтора суток после вывода оттуда иностранных войск.

      Позиция Путина

      Президент РФ Владимир Путин с предложением президента Украины не согласился.

      А также отклонил идею о передаче еще до выборов украинской стороне контроля за границей Украины с Россией на неподконтрольной пока Украине территории Донбасса.

      Встреча Путина и Зеленского завершилась вечером 9 декабря в Париже. Все новости о ходе переговоров и саммите "нормандской четверки" – читайте в материалах 24 канала.

      Смотрите видео итоговой пресс-конференции Зеленского, Путина, Меркель и Макрона:

      Читайте также: О чем договорилась "нормандская четверка": первые новости

      Главные новости 9 декабря: встреча Зеленского с Путиным, резолюция Генассамблеи ООН по Крыму
      9 декабря
      1037
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Нормандский формат Владимир Путин Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      9 декабря , 22:21 Главные новости 9 декабря: встреча Зеленского с Путиным, резолюция Генассамблеи ООН по Крыму
      Северин Трач 1037
      9 декабря , 17:26 С 2014 и по сей день: чем запомнилась каждая из нормандских встреч
      Анна Брикова 215
      9 декабря , 16:30 Новий турборежим "Слуги народу": етичний кодекс одіозного Дубінського
      Анна Калюжна 113
      9 декабря , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 161
      9 декабря , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 429
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук