Зеленский и Путин не смогли договориться о выводе российский войск и выборах на Донбассе

Во время встречи лидеров стран "нормандской четверки" президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин не достигли договоренности о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса. А также не договорились и о выводе оттуда российских войск.

Об этом сообщило hromadske со ссылкой на сведения от членов украинской делегации, которая находится 9 и 10 декабря в столице Франции.

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Позиция Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский предлагал следующее: выборы на сейчас оккупированных территориях Донбасса провести через полтора суток после вывода оттуда иностранных войск.

Позиция Путина

Президент РФ Владимир Путин с предложением президента Украины не согласился.

А также отклонил идею о передаче еще до выборов украинской стороне контроля за границей Украины с Россией на неподконтрольной пока Украине территории Донбасса.

Встреча Путина и Зеленского завершилась вечером 9 декабря в Париже. Все новости о ходе переговоров и саммите "нормандской четверки" – читайте в материалах 24 канала.

Смотрите видео итоговой пресс-конференции Зеленского, Путина, Меркель и Макрона:

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