Крылатая ракета "Нептун" успешно прошла испытания: мощные видео запусков

Крылатая ракета "Нептун" успешно прошла испытания. Во время них ракета совершила полет на несколько сотен километров по заданному маршруту и высотам.

Завершение этого этапа испытаний означает, что разработка "Нептуна" завершена, рассказал директор конструкторского бюро "ЛУЧ" Олег Коростелев. Об этом сообщает Defense Express.

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Мы впервые пролетели более 250 километров. Можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками. Во время следующего этапа испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты,

– рассказал Коростелев.

Что известно о характеристиках "Нептуна"?

Ракета Р-360 имеет массу 870 килограммов, из которых масса боевой части – 150 килограммов. Дальность ее пуска до 280 километров, скорость около 900 километров в час, а высота полета над гребнем волн – от 3 до 10 метров.



Комплекс РК-360МЦ обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 секунд. Он может находиться на расстоянии до 25 километров от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

Испытания ракеты "Нептун": смотрите видео