Крилата ракета "Нептун" успішно пройшла випробування: потужні відео запусків

Крилата ракета "Нептун" успішно пройшла випробування. Під час них ракета здійснила політ на кілька сотень кілометрів за заданим маршрутом та висотами.

Завершення цього етапу випробувань означає, що розробка "Нептуна" завершена, розповів директор конструкторського бюро "ЛУЧ" Олег Коростельов. Про це повідомляє Defense Express.

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Ми вперше пролетіли понад 250 кілометрів. Можемо сказати, що сьогодні була завершена розробка літального апарату з заданими характеристиками. Під час наступного етапу випробування будуть направлені на бойові характеристики ракети,

– розповів Коростельов.

Що відомо про характеристики "Нептуна"?Ракета Р-360 має масу 870 кілограмів, з яких маса бойової частини – 150 кілограмів. Дальність її пуску до 280 кілометрів, швидкість близько 900 кілометрів за годину, а висота польоту над гребенем хвиль – від 3 до 10 метрів.



Комплекс РК-360МЦ забезпечує одночасний пуск до 24 ракет з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 секунд. Він може перебувати на відстані до 25 кілометрів від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.

Випробування ракети "Нептун": дивіться відео