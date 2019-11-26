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      В Україні випробували новий танк, який вміє дрифтувати: яскраве відео

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      Випробування танка Т-80БВ / Кадр з відео

      В Україні пройшли випробування модернізованого танка Т-80БВ, який вміє дрифтувати. Машина має газотурбінний двигун у 1250 кінських сил, який розганяє танк до 70 кілометрів на годину.

      Модернізували танк на Харківському бронетанковому заводі, мовиться у повідомленні на YouTube-каналі Defense Express Channel, де опублікували відео випробування.

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      Ця машина має відмінні ходові характеристики, які дозволяють робити на машині вагою в 45 тонн навіть дрифт,
      – наголошується у повідомленні.

      Т-80БВ – модернізація танка Т-80. Виготовляється серійно на постійній основі і поставляється в десантно-штурмові війська та морську піхоту України.

      Оновлена ​​машина отримала новий динамічний захист і захист бортів, цифровий зв'язок, супутникову навігацію, а головне – тепловізійний приціл і нічні засоби стеження за полем бою. Така модернізація дозволяє значно підвищити бойову ефективність танка.

      Дивіться відео випробування танка Т-80БВ:

       

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Збройні сили України Транспорт Авто Зброя
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