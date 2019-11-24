Українські морпіхи випробували надпотужну зброю: ефектні фото та відео

Військовий журналіст Олексій Чубашев і морпіхи 503-го окремого батальйону наближаються до вирішальної фази міжнародних навчань НАТО. Вони разом з військовими підрозділами 13 країн, покажуть все чому навчилися на очах у президента, прем'єра і найвищого військового командування Грузії.

У фінальний день навчань, Олексій працюватиме у складі штурмової групи на полі під горою. З окопу його повинен буде прикривати кулеметник, який невчасно захворів. Тож обладнати позицію для побратима, Чубашев погодився добровільно.

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Проблем, щоб вирити окопи для кулеметників, у хлопців мало б не бути. Адже окопи для них не просто екзамен на час, а реальний інструмент виживання у війні на Сході України.

"Річ у тім, що на гіркому досвіді ми зрозуміли, які повинні бути окопи. Тобто у військкоматі і в книжках написано одне, а при бойових діях показало, що окоп повинен бути людський розмір. Адже коли працюють танки, САУшки, там вивертає всю землею", – пояснив морпіх "Добриня".



Морпіх риє окоп



Окоп – важливий елемент під час війни на Донбасі

Командир батальйону Вадим Сухаревський пояснив, що з часів Першої світової війни, у будь-якого військового, який хоче зберегти особовий склад і виконати завдання, особливо в оборонному бою, є старий прописаний закон – чим глибше ти в землю – тим далі ти від могили.



Підготовка до потужного завдання

Морпіхи з лопатами справилися на відмінно, але попереду їх чекала ще багато роботи. Хлопці взяли до рук кулемет, аби випробувати їх з нових окопів. Олексій працював вперше з ізраїльським "Нєґєв".



Олексій працював з ізраїльським кулеметом "Нєґєв"

Для того, щоб поїхати з морпіхами у Грузію, військовий журналіст пройшов серію випробувань ще в Україні. Одним з етапів підготовки, була стрільба із кулемета, яку українець опанував без жодних нюансів.

Зрозуміло, що тоді попадав, бо надійна штука в руках була і тямущий інструктор під боком. Тут йому дали йому незрозумілий цей кулемет НАТОвський і кажуть, на стріляй. По-перше, дистанцію збільшили разів у 10. По-друге, поки він копав окоп, зрозуміло, що в герметичному кофрі кулемет не зберігався. Туди летіла і пилюка, і грязюка,

– пригадав офіцер ЗСУ Єгор Трошкін.

Самостійно впоратися зі стрільбою Олексію спершу не вдавалось, але потім допомога таки прийшла. Опанувати неслухняний кулемет допоміг напарник із сусіднього окопу.



Морпіх працює з кулеметом



Масштабне навчання у Грузії

"Хай увесь всесвіт був проти, але я таки постріляв з цього кулемета. Це мій перший досвід із цим зразком озброєння", – сказав Олексій.

Ба більше, окрім досвіду використання цього кулемету, рекрут отримав ще й емоційну сатисфакцію. Хлопець, який допомагав стріляти із кулемета виявився земляком Олексія.

"Він знав особисто Артема Корнєва. Це теж хлопчина з мого міста. Це перша втрата українських морпіхів в цій війні. Артем служив в Криму в феодосійському батальйоні морської піхоти. Не зрадив присязі, вийшов і вже під час виконання завдання пролетів снаряд і, на жаль, Артем загинув", – пригадав українець.



Артем Корнєв

Морська піхота – це не просто військова частина, це не просто підрозділ, це не просто військові. Морська піхота – це сім'я. Тут всі друзі, всі брати, всі побратими. Втрачати когось з них дуже важко. Коли гине наш військовослужбовець – противника має загинути не менше, а вдесятеро більше,

– розповів командир роти Павло Сбитов.

Грандіозний фінал навчань все ближче і в Олексія було лише пів дня, щоб познайомитися зі зброєю ще крутішою, ніж кулемет – монстром калібру 73 міліметри.

СПГ-9 – станковий протитанковий гранатомет 73-го калібру. Прийнятий на озброєння 1963 року. Призначений для ураження танків, самохідно-артилерійських установок та інших броньованих цілей, а також для знищення живої сили і вогневих засобів противника.



СПГ-9

"Шмальнути" кілька пострілів спробував й Олексій. Із СПГ рекрут перевершив усі очікування. З найважчою зброєю він справився на дивовиж легко. Олексій одним лише пострілом реабілітувався за всі забуті гвинтівки, букети маскувальних квітів і невдачі у челенджах дядьком Сашою.



Олексій випробовує СПГ-9

Зранку на морпіхів чекав найефектніший, найважчий, наймасштабніший день міжнародних навчань НАТО. За спиною тисячі кілометрів морем, горами, літри пролитого поту, гігантська робота над собою заради іміджу українських морпіхів.

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