Украинские морпехи испытали сверхмощное оружие: эффектные фото и видео

Военный журналист Алексей Чубашев и морпехи 503-го отдельного батальона приближаются к решающей фазе международных учений НАТО. Они вместе с военными подразделениями 13 стран покажут все, чему научились на глазах у президента, премьера и высшего военного командования Грузии.

В финальный день учений Алексей будет работать в составе штурмовой группы на поле под горой. Из окопа его должен будет прикрывать пулеметчик, который невовремя заболел. Поэтому оборудовать позицию для собрата Чубашев согласился добровольно.

В предыдущем выпуске: Украинцы сыграли ключевую роль во время мощной операции на учениях НАТО​

Проблем с окопами для пулеметчиков у ребят не должно было быть. Ведь окопы для них не просто экзамен на время, а реальный инструмент выживания в войне на Востоке Украины.

"Дело в том, что на горьком опыте мы поняли, какие должны быть окопы. То есть в военкомате и в книгах написано одно, а при боевых действиях стало ясно, что окоп должен быть человеческого размера. Ведь когда работают танки, САУшки, там выворачивает всю землю", – пояснил морпех "Добрыня".



Морпех роет окоп



Окоп – важный элемент во время войны на Донбассе

Командир батальона Вадим Сухаревский пояснил, что со времен Первой мировой войны у любого военного, который хочет сохранить личный состав и выполнить задачи, особенно в оборонительном бою, есть старый прописной закон – чем глубже ты в землею – тем дальше ты от могилы.



Подготовка к мощной задаче

Морпехи с лопатами справились на отлично, но впереди их ждало еще много работы. Ребята взяли в руки пулеметы, чтобы испытать их из новых окопов. Алексей работал впервые с израильским "Негев".

Алексей работал с израильским пулеметом "Негев"

Для того, чтобы поехать с морпехами в Грузию, военный журналист прошел серию испытаний еще в Украине. Одним из этапов подготовки была стрельба из пулемета, которой украинец овладел без нюансов.

Понятно, что тогда попадал, потому что надежная штука в руках была и толковый инструктор под боком. Здесь ему дали непонятный этот пулемет НАТОвский и говорят стрелять. Во-первых, дистанцию увеличили раз в 10. Во-вторых, пока он копал окоп, понятно, что в герметичном кофре пулемет не сохранялся. Туда летела и пыль, и грязь,

– вспомнил офицер ВСУ Егор Трошкин.

Самостоятельно справиться со стрельбой Алексею сначала не удавалось, но потом помощь все-таки пришла. Овладеть непослушным пулеметом помог напарник из соседнего окопа.



Морпех работает с пулеметом



Масштабные учения в Грузии

"Пусть вся вселенная была против, но я все же пострелял из этого пулемета. Это мой первый опыт с этим образцом вооружения", – сказал Алексей.

Более того, кроме опыта использования этого пулемета, рекрут получил еще и эмоциональную компенсацию. Парень, который помогал стрелять из пулемета, оказался земляком Алексея.

"Он знал лично Артема Корнева. Это тоже парень из моего города. Это первая потеря украинских морпехов в этой войне. Артем служил в Крыму в феодосийском батальоне морской пехоты. Не изменил присяге, вышел и уже во время выполнения задания пролетел снаряд и, к сожалению, Артем погиб", – вспомнил украинец.



Артем Корнев

Морская пехота – это не просто военная часть, это не просто подразделение, это не просто военные. Морская пехота – это семья. Все друзья, братья, все собратья. Терять кого-то из них очень трудно. Когда погибает наш военнослужащий – противника должно погибнуть не менее, а в десять раз больше,

– рассказал командир роты Павел Сбитов.

Грандиозный финал учений все ближе, и у Алексея было только полдня, чтобы познакомиться с оружием еще круче, чем пулемет – монстром калибра 73 миллиметра.

СПГ-9 – станковый противотанковый гранатомет 73-го калибра. Принят на вооружение в 1963 году. Предназначен для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника.



СПГ-9

"Шмальнуть" несколько выстрелов попытался и Алексей. С СПГ рекрут превзошел все ожидания. С самим оружием он справился очень легко. Алексей одним только выстрелом реабилитировался за все забытые винтовки, букеты маскировочных цветов и неудачи в челленджах дяди Саши.



Алексей испытывает СПГ-9

Утром на морпехов ждал самый эффектный, самый тяжелый, самый масштабный день международных учений НАТО. За спиной тысячи километров морем, горами, литры пролитого пота, гигантская работа над собой ради имиджа украинских морпехов.

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