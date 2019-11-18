Українці зіграли ключову роль під час потужної операції на навчаннях НАТО

Під час військових навчань НАТО у Грузії українські морпіхи непомітно для патрулів покинули табір, уникнули зустрічі із цивільними й прибули на точку призначення. Залишалося лише зробити фото табору "противника". Але, щоб не відблискувати оптикою проти сонця, командир вирішив дочекатися ранку, аби Схід був за спиною.

Хлопці переночували біля підніжжя гори і тепер їм треба піднятися назад. Щоправда, діяти доведеться максимально швидко. Адже рівно о 08:00 злетить гелікоптер, зробить одне патрульне коло навколо полігону і дасть зелене світло стрільбам. А наша група дуже близько до поля артилерії.

У попередній серії: Надскладна спецоперація: як стадо корів ледь не зірвало місію українських морпіхів

Часу обмаль, тож діяти потрібно швидко і ювелірно водночас. Вони повинні максимально близько підійти до цілі, тому ризик бути поміченими охороною табору високий.

Висуваємося скритно, щоб нас ніхто не бачив. Через це, кількість знімальної групи зменшилась до однієї людини. Всіх інших завішали камерами GoPro, але прорахувалися і не повимикали маячки тут. Тому зараз ізострічкою їх закриваємо, щоб вони не блимали,

– сказав рекрут Олексій Чубашев.

Оператор програми "Рекрут.UA" Юрій Олійник пояснив, коли йде табун, то він сильно помітний. І вписати в розвідувальну групу ще трьох операторів – це є недоцільним рішенням.

Тому вони відправили мене, сволочі. Ну, пішов я. Хвилюєшся, що станеш причиною провалу спецоперації. Страшно не хотілося цього. Це ж треба якось непомітно пересуватися разом з групою, не виявити позиції та ще й щось назнімати,

– зізнався оператор Юрій Олійник.

Гелікоптера поки не чути. Значить, ще встигаємо. Тільки-но хлопці побачать його, то думати вже треба буде не про місію, а про укриття і свою безпеку. Наразі ж фінальний штрих – розвідувальна інформація майже на долоні. Залишилося встигнути її зафіксувати.



Хлопці переночували біля підніжжя гори

"Морські котики" зібрали дані та навіть встигли передати їх командиру. У таборі умовного ворога. Хлопці повертаються – нарешті можна видихнути із відносним полегшенням.

Ми не те, що видихнули з полегшенням, у нас з плечей впав величезний камінь. Бо ця спецоперація була величезним стресом для знімальної групи. Але найголовніше – хлопці виконали своє завдання класно. За це їх все похвалили, зокрема й командування НАТО, яке знало про нашу витівку. Як виявилося – це була набагато масштабніша операція, ніж ми її собі уявляли,

– зазначив сценарист "Рекрут.UA" Фіхрудін Шарафмал.

Рішення командира залягти на ночівлю виправдало себе. Хлопці виконали місію і залишилися непоміченими. Але є і зворотний бік медалі. Тепер Олексію без жодного відпочинку бігти на нове завдання. І цього разу воно буде далеко не таким тихим, як розвідка. Військовий журналіст Олексій Чубашев знову у складі підрозділу морської піхоти. Ба більше, ми працюватимемо із військовими ще двох країн.

Сьогодні ми відпрацьовуємо оборону висоти у складі мультинаціонального батальйону. Участь бере три роти. Рота морської піхоти України, а також рота Грузії та Болгарії,

– пояснив командир роти Павло Сбитов.

Морпіхи все ще залишаються ударним кулаком. Гадаю, що так вибрано, тому що у цих військових є реальний, корисний, перевірений у бою бойовий досвід. Вони вижили тоді, коли їх гатили по 2 доби артилерією. Не залишили позицій і продовжували знищувати ворога.



Українські "морські котики" вирушили на нове завдання

Режисер "Рекрут.UA" зізнався, що не був здивований тому факту, що саме наші хлопці йшли в авангарді, зокрема останнього, вирішального, фінального дня навчань. Адже навіть американці з британцями, попри те, що їх підрозділи постійно воюють по всіх куточках світу, хочуть подивитися на те, як же ж там українці вже шостий рік протистоять російській агресії.

Суть завдання: за легендою навчального дня, болгари потрапили у засідку і змушені організовано відступити. Українці та грузини повинні вогнем прикрити маневр союзників.



Українці та грузини повинні вогнем прикрити маневр союзників

Умовний бій у розпалі. Щоб допомогти болгарам потрібно піднятися на висоту, з якої це реально зробити. Але є нюанс. Щоб піднятися на висоту потрібно пройтися по мінному полю. І поки грузини прокладають коридор, українці слідкують за їхньою безпекою.

Артилерія працює прямо над нами, ми тим часом швиденько собі пересуваємося. Там попереду наші товариші вже розмінували, бо противник замінував підходи до висоти. Хлопці кажуть, що це працює десь 120 калібр. Можливо, навіть, ствольна. У мене досвіду у розпізнаванні на слух менше, але їм я довіряю. У них загалом майже 2 роки безперервного перебування у зоні бойових дій. Отже, зараз маємо пройти через коридор – це безпечний перехід по мінному полю. Пройти та закріпитися на висоті,

– додав рекрут.

Мінне поле позаду. Тепер потрібно облаштувати собі надійні позиції, щоб прикрити болгар. Олексій працюватиме у парі зі своїм командиром. Халяви не буде. Болгар на горизонті ще не видно. Значить у хлопців є час ще й для маскування позиції.



Українці замаскували свої позиції

Часу не залишилось, болгари вже на підході. Стартує наша активна фаза. Болгари відступають, їх переслідує умовний ворог. По боках розташовані українські позиції й грузинська артилерія. Припинити переслідування треба саме на цьому етапі. Адже далі болгари дійдуть до мінного поля, яке гарантовано їх заповільнить. Допомогти союзнику пройти вже знайомі міни відправляють спецгрупу, до якої потрапив і наш військовий журналіст.



Схема спецоперації

Потрібно подивитися чи немає мін, прокласти коридор, відмітити його і потім, коли група буде йти вперед, то військові будуть знати, яким шляхом у випадку чого вони зможуть повертатися. Як поводитися з мінами морпіхи знають не з чуток. Вміле поводження із ворожими пастками – необхідність у реальній війні, яка триває на Сході України.

Чи вдалося вивести болгар з мінного поля – дивіться у відео.