23:50
26 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
      Вєсті Кремля
      20:53, сегодня
      Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
      Вєсті.UA
      20:32, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В Украине испытали новый танк, который умеет дрифтить: яркое видео

      217 Читати новину українською
      Испытания танка Т-80БВ / Кадр из видео

      В Украине прошли испытания модернизированного танка Т-80БВ, который умеет дрифтить. Машина имеет газотурбинный двигатель в 1250 лошадиных сил, который разгоняет танк до 70 километров в час.

      Модернизировали танк на Харьковском бронетанковом заводе, говорится в сообщении на YouTube-канале Defense Express Channel, где опубликовали видео испытания.

      Смотрите также фото и видео, как украинские морпехи испытали сверхмощное оружие

      Эта машина имеет отличные ходовые характеристики, которые позволяют делать на машине весом в 45 тонн даже дрифт,
      – отмечается в сообщении.

      Т-80БВ – модернизация танка Т-80. Серийно изготавливается на постоянной основе и поставляется в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту Украины.

      Обновленная машина получила новую динамическую защиту и защиту бортов, цифровую связь, спутниковую навигацию, а главное – тепловизионный прицел и ночные средства слежения за полем боя. Такая модернизация позволяет значительно повысить боевую эффективность танка.

      Смотрите видео испытания танка Т-80БВ:

       

      МанСити – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      сегодня
      1940
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оружие Авто Транспорт Вооруженные силы Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коломойський вичікує: як справа "Привату" впливає на рішення МВФ
      сегодня , 23:00 Коломойський вичікує: як справа "Привату" впливає на рішення МВФ
      Антон Голобородько 31
      Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      сегодня , 22:05 Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      Анастасія Зазуляк 141
      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      сегодня , 21:30 Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      123
      МанСити – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      сегодня , 21:25 МанСити – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      Юрій Семенюк 1940
      Блумберг против Трампа: чего ждать Украине?
      сегодня , 19:15 Блумберг против Трампа: чего ждать Украине?
      Ярослав Голобородько 225
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук