В Украине испытали новый танк, который умеет дрифтить: яркое видео

В Украине прошли испытания модернизированного танка Т-80БВ, который умеет дрифтить. Машина имеет газотурбинный двигатель в 1250 лошадиных сил, который разгоняет танк до 70 километров в час.

Модернизировали танк на Харьковском бронетанковом заводе, говорится в сообщении на YouTube-канале Defense Express Channel, где опубликовали видео испытания.

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Эта машина имеет отличные ходовые характеристики, которые позволяют делать на машине весом в 45 тонн даже дрифт,

– отмечается в сообщении.

Т-80БВ – модернизация танка Т-80. Серийно изготавливается на постоянной основе и поставляется в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту Украины.

Обновленная машина получила новую динамическую защиту и защиту бортов, цифровую связь, спутниковую навигацию, а главное – тепловизионный прицел и ночные средства слежения за полем боя. Такая модернизация позволяет значительно повысить боевую эффективность танка.

Смотрите видео испытания танка Т-80БВ: