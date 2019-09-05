Сверхсовременный комплекс "Ольха": чем уникален ракетный щит Украины

Что будет, если в одном проекте объединить 15 лучших предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины? Получится сверхсовременный ракетный комплекс с управляемой ракетой "Ольха" – проект, который называют гордостью украинских оружейников.

Если раньше ракетным комплексам не уделяли должного внимания, то с момента российской агрессии на востоке Украины стало очевидно, что отечественный ракетный щит устаревший.

Обратите внимание! Украинский летчик произвел фурор на мировом авиашоу: впечатляющее видео

Комплекс "Точка" хоть и имел мощность направлять ракету на расстояние 120 километров, но качество попадания было довольно низким. Да и реактивную систему залпового огня "Смерч" нужно было заменить современным аналогом.



Тактический ракетный комплекс "Точка"

Среди главных требований к будущему комплексу – не иметь ни одной детали, сделанной за рубежом. Так, военная промышленность не только избавилась от зависимости от условий других стран, но и получила толчок развивать собственные технологии.

Впервые об "Ольхе" официально заговорили в январе 2016 года, а уже через несколько месяцев представили первое видео испытаний.

Первые испытания "Ольхи": смотрите видео

Каждая пусковая установка имеет 12 ракет калибра 300 миллиметров. Если выжечь залпом весь пакет, это займет всего 48 секунд. Еще одно преимущество – один такой залп может поразить 12 отдельных целей, ведь каждая ракета полетит по своей траектории.

Интересно! Как украинские вертолеты АК1-3 покорили мир: преимущества вертолетов

Базовая версия может поражать цели на расстоянии 70 километров. Впрочем, специалисты работали дальше, пока не представили модифицированный комплекс "Ольха-М", который достигает врага и за 130 километров.

Украинский ракетный комплекс "Ольха", 2018 год

И главная изюминка – уникальная система управления. Она позволяет корректировать полет благодаря импульсным двигателям, а система наведения дает возможность корректировать траектории уже непосредственно в полете.

Военные десяток раз тестировали "Ольху" на полигонах: проверяли качество ракетных корпусов, уточняют баллистические характеристики, эффективность твердого ракетного топлива и надежность впечатление цели.



Испытания "Ольхи-м" в Одесской области, август 2019 года

В августе 2018 года на военном параде ко Дню независимости "Ольху" официально представили.

Смотрите видео онлайн-трансляции парада на День Независимости 24 августа 2018:

В октябре 2018-го разработчик комплекса, Конструкторское бюро "Луч", сообщило, что ракетный комплекс приняли на вооружение и направили в серийное производство.

К теме: Т-64 "Булат" – основной боевой танк украинской армии, подвергшийся мощным модернизациям

А недавно в СНБО прозвучали заявления, что для украинских оружейников 130 километров не предел. Они уже работают над новым поколением ракет поражать цели на расстоянии до 200 километров.