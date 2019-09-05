20:54
5 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин хочет посадить всех. Инновации по-русски
      Вєсті Кремля
      21:52, 4 сентября
      Вести.UA: Что Богдан шепчет Зеленскому. Как Кличко держит удар
      Вєсті.UA
      19:30, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Сделано в Украине
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Сверхсовременный комплекс "Ольха": чем уникален ракетный щит Украины

      Сделано в Украине 227 Читати новину українською

      Что будет, если в одном проекте объединить 15 лучших предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины? Получится сверхсовременный ракетный комплекс с управляемой ракетой "Ольха" – проект, который называют гордостью украинских оружейников.

      Если раньше ракетным комплексам не уделяли должного внимания, то с момента российской агрессии на востоке Украины стало очевидно, что отечественный ракетный щит устаревший.

      Обратите внимание! Украинский летчик произвел фурор на мировом авиашоу: впечатляющее видео

      Комплекс "Точка" хоть и имел мощность направлять ракету на расстояние 120 километров, но качество попадания было довольно низким. Да и реактивную систему залпового огня "Смерч" нужно было заменить современным аналогом.

      Ракетний комплекс
      Тактический ракетный комплекс "Точка"

      Среди главных требований к будущему комплексу – не иметь ни одной детали, сделанной за рубежом. Так, военная промышленность не только избавилась от зависимости от условий других стран, но и получила толчок развивать собственные технологии.

      Впервые об "Ольхе" официально заговорили в январе 2016 года, а уже через несколько месяцев представили первое видео испытаний.

      Первые испытания "Ольхи": смотрите видео

      Каждая пусковая установка имеет 12 ракет калибра 300 миллиметров. Если выжечь залпом весь пакет, это займет всего 48 секунд. Еще одно преимущество – один такой залп может поразить 12 отдельных целей, ведь каждая ракета полетит по своей траектории.

      Интересно! Как украинские вертолеты АК1-3 покорили мир: преимущества вертолетов

      Базовая версия может поражать цели на расстоянии 70 километров. Впрочем, специалисты работали дальше, пока не представили модифицированный комплекс "Ольха-М", который достигает врага и за 130 километров.

      Украинский ракетный комплекс "Ольха", 2018 год

      И главная изюминка – уникальная система управления. Она позволяет корректировать полет благодаря импульсным двигателям, а система наведения дает возможность корректировать траектории уже непосредственно в полете.

      Военные десяток раз тестировали "Ольху" на полигонах: проверяли качество ракетных корпусов, уточняют баллистические характеристики, эффективность твердого ракетного топлива и надежность впечатление цели.


      Испытания "Ольхи-м" в Одесской области, август 2019 года

      В августе 2018 года на военном параде ко Дню независимости "Ольху" официально представили.

      Смотрите видео онлайн-трансляции парада на День Независимости 24 августа 2018:

      В октябре 2018-го разработчик комплекса, Конструкторское бюро "Луч", сообщило, что ракетный комплекс приняли на вооружение и направили в серийное производство.

      К теме: Т-64 "Булат" – основной боевой танк украинской армии, подвергшийся мощным модернизациям

      А недавно в СНБО прозвучали заявления, что для украинских оружейников 130 километров не предел. Они уже работают над новым поколением ракет поражать цели на расстоянии до 200 километров.

      blog_ava
      Ничего хорошего из этого не получится,–Путин предостерег Киев от преследования партии Медведчука
      сегодня
      1331
      Теги: Новости Украины СНБО История Оружие Война на Донбассе Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП: что это значит и какие будут последствия
      сегодня , 20:10 Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП: что это значит и какие будут последствия
      Ірина Поліщук 223
      Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      сегодня , 19:00 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      Світлана Попова 63
      "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      сегодня , 18:00 "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      54
      Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно
      сегодня , 18:02 Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно
      9631
      Увольнение Кличко: что будет делать мэр Киева и сценарии развития событий
      сегодня , 18:01 Увольнение Кличко: что будет делать мэр Киева и сценарии развития событий
      Інна Жолобович 512
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук