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      Т-64 "Булат" - основной боевой танк украинской армии, подвергшийся мощным модернизациям

      Сделано в Украине 22 Читати новину українською

      Т-64 – это не так мечты, и далеко не "Оплот". Это та модель, которой нам при развале СССР досталось больше всего, а именно – 2345 танков.

      Количество – это, собственно, первое преимущество. А второе – изготовлял этот танк харьковский завод имени Малышева, Украина владела всеми производственными мощностями. И все бы хорошо, но даже на то время Т-64 считался устаревшим.

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      Можно было бы закупить новые танки, но понятно, что денег не было, поэтому единственным решением оставалось провести модернизацию, при чем, – капитальную.

      Конструкторы разрабатывали несколько модификаций, пока в 1999 году не представили оптимальную, которая и получила название Т-64 "Булат". Его приняли на вооружение, и тогда действительно казалось, что оружейники выжали из старых лошадок все, чтобы превратить 64-х в главный танк Сухопутных войск.

      Модернизация первая. Основные характеристики

      Преимущества:

      ► 125-миллиметровая гладкоствольная пушка.

      ► Пулемет с темпом стрельбы 800 выстрелов в минуту.

      ► Зенитная пулеметная установка калибра 12 и 7 – "Булат" имел, чем встретить соперника и что не менее важно – мог и защитить свой экипаж.

      ► Изюминкой стал встроенный комплекс динамической защиты "Нож", который во время детонации дестабилизировал или разрушал сердечник вражеского снаряда, прежде чем тот углубился в основной массив брони. Бывали случаи, когда после прямых попаданий из гранатометов РПГ-7, противотанковых управляемых ракет "Штурм" и "Фагот" – "Булат" оставался без значительных повреждений.

      Т-64 булат
      Т-64 "Булат"

      Недостатки:

      ► Все эти новации повысили эффективность, но и добавили лишних килограммов – 850 лошадок на вес 45 тонн было многовато. Невысокая проходимость – вот что вызвало больше всего нареканий у украинских солдат.

      ► Кроме того, война показала, что модернизация железа не будет результативной, если не заменить старую электронику. На заводе "Малышева" снова закипела работа.

      Модернизация вторая. Основные характеристики

      Преимущества

      ► Т-64 оборудовали современными ночными приборами наблюдения.

      ► Кроме того, прицельный комплекс пополнился тепловизором, который в любое время суток и при любых погодных условиях мог обнаруживать и распознавать противника. А если же он использует специальные помехи в инфракрасном диапазоне, для новенького Т-64 это не становилось преградой.

      Т-64
      Т-64 на параде ко Дню Независимости

      ► На этом харьковчане не остановились и добавили еще систему спутниковой навигации, которая позволяет обмениваться зашифрованными данными в режиме онлайн.

      ► Обновленная цифровая радиостанция защищала связь от помех и перехвата на расстоянии до 70 километров.

      Перспективы

      До недавнего времени модернизацией "Булатов" занимались только в Харькове, но в 2019 году к работам привлекли и Львовский бронетанковый завод, Так что можно ожидать что вскоре танковые батальоны получат новую партию новеньких Т-64.

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      Теги: Новости Украины Сделано в Украине СССР История Война Война на Донбассе Оружие
      Источник: 24 канал
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