Т-64 "Булат" - основной боевой танк украинской армии, подвергшийся мощным модернизациям

Т-64 – это не так мечты, и далеко не "Оплот". Это та модель, которой нам при развале СССР досталось больше всего, а именно – 2345 танков.

Количество – это, собственно, первое преимущество. А второе – изготовлял этот танк харьковский завод имени Малышева, Украина владела всеми производственными мощностями. И все бы хорошо, но даже на то время Т-64 считался устаревшим.

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Можно было бы закупить новые танки, но понятно, что денег не было, поэтому единственным решением оставалось провести модернизацию, при чем, – капитальную.

Конструкторы разрабатывали несколько модификаций, пока в 1999 году не представили оптимальную, которая и получила название Т-64 "Булат". Его приняли на вооружение, и тогда действительно казалось, что оружейники выжали из старых лошадок все, чтобы превратить 64-х в главный танк Сухопутных войск.

Модернизация первая. Основные характеристики

Преимущества:

► 125-миллиметровая гладкоствольная пушка.

► Пулемет с темпом стрельбы 800 выстрелов в минуту.

► Зенитная пулеметная установка калибра 12 и 7 – "Булат" имел, чем встретить соперника и что не менее важно – мог и защитить свой экипаж.

► Изюминкой стал встроенный комплекс динамической защиты "Нож", который во время детонации дестабилизировал или разрушал сердечник вражеского снаряда, прежде чем тот углубился в основной массив брони. Бывали случаи, когда после прямых попаданий из гранатометов РПГ-7, противотанковых управляемых ракет "Штурм" и "Фагот" – "Булат" оставался без значительных повреждений.



Т-64 "Булат"

Недостатки:

► Все эти новации повысили эффективность, но и добавили лишних килограммов – 850 лошадок на вес 45 тонн было многовато. Невысокая проходимость – вот что вызвало больше всего нареканий у украинских солдат.

► Кроме того, война показала, что модернизация железа не будет результативной, если не заменить старую электронику. На заводе "Малышева" снова закипела работа.

Модернизация вторая. Основные характеристики

Преимущества

► Т-64 оборудовали современными ночными приборами наблюдения.

► Кроме того, прицельный комплекс пополнился тепловизором, который в любое время суток и при любых погодных условиях мог обнаруживать и распознавать противника. А если же он использует специальные помехи в инфракрасном диапазоне, для новенького Т-64 это не становилось преградой.



Т-64 на параде ко Дню Независимости

► На этом харьковчане не остановились и добавили еще систему спутниковой навигации, которая позволяет обмениваться зашифрованными данными в режиме онлайн.

► Обновленная цифровая радиостанция защищала связь от помех и перехвата на расстоянии до 70 километров.

Перспективы

До недавнего времени модернизацией "Булатов" занимались только в Харькове, но в 2019 году к работам привлекли и Львовский бронетанковый завод, Так что можно ожидать что вскоре танковые батальоны получат новую партию новеньких Т-64.