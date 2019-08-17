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      Т-64 "Булат" – основний бойовий танк української армії, який зазнав потужних модернізацій

      Зроблено в Україні 17

      Т-64 – це не так мрії, і далеко не "Оплот". Це та модель, якої нам при розвалі СРСР дісталося найбільше, а саме – 2345 танків.

      Кількість – це, власне, перша перевага. А друга – виготовляв цей танк харківський завод імені Малишева, тобто Україна володіла усіма виробничими потужностями. І все би добре, але навіть на той час Т-64 вважався застарілими.

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      Можна було б закупити нові танки, але зрозуміло, що грошей не було, тож єдиним рішенням залишалось провести модернізацію, при чому, – капітальну.

      Конструктори розробляли кілька модифікацій, доки в 1999 році році не представили оптимальну, яка й отримала назву Т-64 "Булат". Його прийняли на озброєння, і тоді справді здавалось, що зброярі витиснули зі старих конячок все, аби перетворити 64-х на головний танк Сухопутних військ.

      Модернзіація перша. Основні характеристики

      Переваги:

      ► 125-міліметрова гладкоствольна гармата. 

      ► Кулемет з темпом стрільби 800 пострілів на хвилину.

      ► Зенітна кулеметна установка калібру 12 і 7 – "Булат" МАВ чим зустріти суперника і що не менш важливо – міг і захистити свій екіпаж.

      ► Родзинкою став вбудований комплекс динамічного захисту "Ніж", який під час детонації дестабілізовував або руйнував осердя ворожого снаряду, перш ніж той заглибився в основний масив броні. Бували випадки, коли після прямих попадань із гранатометів РПГ-7, протитанкових керованих ракет "Штурм" та "Фагот" – "Булат" залишався без значних ушкоджень.

      Т-64 булат
      Т-64 "Булат"

      Недоліки:

      ► Усі ці новації підвищили ефективність, але й додали лишніх кілограмів – 850 конячок на вагу 45 тонн було забагато. Невисока прохідність – ось що викликало найбільше нарікань в українських солдатів.

      ► Крім того, війна засвідчила, що модернізація заліза не буде результативною,якщо не замінити стару електроніку. На заводі "Малишева" знову закипіла робота.

      Модернізація друга. Основні характеристики

      Переваги

      ► Т-64 обладнали сучасними нічними приладами спостереження.

      ► Крім того, прицільний комплекс поповнився тепловізором, який у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов міг виявляти та розпізнавати противника. А якщо ж він використає спеціальні завади у інфрачервоному діапазоні, для новенького Т-64 це не ставало перепоною.

      Т-64
      Т-64 на параді до Дня Незалежності

      ► На цьому харків'яни не зупинились і додали ще систему супутникової навігації, яка дозволяє обмінюватися зашифрованими даними в режимі онлайн.

      ► Оновлена цифрова радіостанція захищала зв'язок від перешкод та перехоплення на відстані до 70 кілометрів.

      Перспективи

      Донедавна модернізацією "Булатів" займались тільки в Харкові, але у 2019 році до робіт долучили й Львівський бронетанковий завод, Тож можна очікувати що незабаром танкові батальйони отримають нову партію новеньких Т-64.

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      Теги: Новини України Зроблено в Україні Зброя Війна на Донбасі Війна Історія СРСР
      Джерело: 24 канал
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