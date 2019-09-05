Надсучасний комплекс "Вільха": чим унікальний ракетний щит України

Що буде, якщо в одному проекті об'єднати 15 кращих підприємств оборонно-промислового комплексу України? Вийде надсучасний ракетний комплекс з керованою ракетою "Вільха" – проект, який називають гордістю українських зброярів.

Якщо раніше ракетним комплексам не приділяли належної уваги, то з моменту російської агресії на сході України стало очевидно, що вітчизняний ракетний щит застарілий.

Зверніть увагу! Український льотчик викликав фурор на світовому авіашоу: вражаюче відео

Комплекс "Точка" хоч і мав потужність скеровувати ракету на відстань 120 кілометрів, але якість влучення була доволі низькою. Та й реактивну систему залпового вогню "Смерч" потрібно було замінити сучаснішим аналогом.



Тактичний ракетний комплекс "Точка"

Серед головних вимог до майбутнього комплексу – не мати жодної деталі, зробленої за кордоном. Так, військова промисловість не лише позбулась залежності від умов інших країн, але й отримала поштовх розвивати власні технології.

Вперше про "Вільху" офіційно заговорили в січні 2016 року, а вже за кілька місяців представили перше відео випробовувань.

Перші випробування "Вільхи": дивіться відео



Кожна пускова установка має 12 ракет калібру 300 міліметрів. Якщо випалити залпом увесь пакет, це займе всього 48 секунд. Ще одна перевага – один такий залп може вразити 12 окремих цілей, адже кожна ракета полетить за власною траєкторією.

Цікаво! Як українські гвинтокрили АК1-3 підкорили світ: переваги гелікоптерів

Базова версія може вражати цілі на відстані 70 кілометрів. Втім, спеціалісти працювали далі, доки не представили модифікований комплекс "Вільха-М", який досягає ворога й за 130 кілометрів.



Український ракетний комплекс "Вільха", 2018 рік

Та головна родзинка – унікальна система керування. Вона дозволяє коригувати політ завдяки імпульсним двигунам, а система наведення дає можливість коригувати траєкторії вже безпосередньо в польоті.

Військові десяток разів тестували "Вільху" на полігонах: перевіряли якість ракетних корпусів, уточняли балістичні характеристики, ефективність твердого ракетного палива та надійність враження цілі.



Випробування "Вільхи-М" на Одещині, серпень 2019 року

У серпні 2018 року на військовому параді до Дня незалежності "Вільху" офіційно представили.

Дивіться відео онлайн-трансляції параду на День Незалежності 24 серпня 2018:



У жовтні 2018-го розробник комплексу, Конструкторське бюро "Луч", повідомило, що ракетний комплекс прийняли на озброєння та направили в серійне виробництво.

До теми: Т-64 "Булат" – основний бойовий танк української армії, який зазнав потужних модернізацій

А нещодавно в РНБО пролунали заяви, що для українських зброярів 130 кілометрів не межа. Вони вже працюють над новим поколінням ракет, що вражатимуть цілі на відстані до 200 кілометрів.