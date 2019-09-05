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      Надсучасний комплекс "Вільха": чим унікальний ракетний щит України

      Зроблено в Україні 758 Читать новость на русском

      Що буде, якщо в одному проекті об'єднати 15 кращих підприємств оборонно-промислового комплексу України? Вийде надсучасний ракетний комплекс з керованою ракетою "Вільха" – проект, який називають гордістю українських зброярів.

      Якщо раніше ракетним комплексам не приділяли належної уваги, то з моменту російської агресії на сході України стало очевидно, що вітчизняний ракетний щит застарілий.

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      Комплекс "Точка" хоч і мав потужність скеровувати ракету на відстань 120 кілометрів, але якість влучення була доволі низькою. Та й реактивну систему залпового вогню "Смерч" потрібно було замінити сучаснішим аналогом.

      Ракетний комплекс "Точко"
      Тактичний ракетний комплекс "Точка"

      Серед головних вимог до майбутнього комплексу – не мати жодної деталі, зробленої за кордоном. Так, військова промисловість не лише позбулась залежності від умов інших країн, але й отримала поштовх розвивати власні технології.

      Вперше про "Вільху" офіційно заговорили в січні 2016 року, а вже за кілька місяців представили перше відео випробовувань.

      Перші випробування "Вільхи": дивіться відео


      Кожна пускова установка має 12 ракет калібру 300 міліметрів. Якщо випалити залпом увесь пакет, це займе всього 48 секунд. Ще одна перевага – один такий залп може вразити 12 окремих цілей, адже кожна ракета полетить за власною траєкторією.

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      Базова версія може вражати цілі на відстані 70 кілометрів. Втім, спеціалісти працювали далі, доки не представили модифікований комплекс "Вільха-М", який досягає ворога й за 130 кілометрів.


      Український ракетний комплекс "Вільха", 2018 рік

      Та головна родзинка – унікальна система керування. Вона дозволяє коригувати політ завдяки імпульсним двигунам, а система наведення дає можливість коригувати траєкторії вже безпосередньо в польоті.

      Військові десяток разів тестували "Вільху" на полігонах: перевіряли якість ракетних корпусів, уточняли балістичні характеристики, ефективність твердого ракетного палива та надійність враження цілі.


      Випробування "Вільхи-М" на Одещині, серпень 2019 року

      У серпні 2018 року на військовому параді до Дня незалежності "Вільху" офіційно представили.

      Дивіться відео онлайн-трансляції параду на День Незалежності 24 серпня 2018:


      У жовтні 2018-го розробник комплексу, Конструкторське бюро "Луч", повідомило, що ракетний комплекс прийняли на озброєння та направили в серійне виробництво.

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      А нещодавно в РНБО пролунали заяви, що для українських зброярів 130 кілометрів не межа. Вони вже працюють над новим поколінням ракет, що вражатимуть цілі на відстані до 200 кілометрів.

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      Теги: Новини України Зроблено в Україні Війна на Донбасі Зброя Історія РНБО
      Джерело: 24 канал
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