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      Министерство по делам ветеранов не ликвидируют, – Зеленский

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      Зеленский выступил после церемонии поднятия Флага Украины
      Зеленский выступил после церемонии поднятия Флага Украины / 5.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не намерен ликвидировать министерство по делам ветеранов.

      "Наше государство и независимость существует благодаря вам", – сказал Зеленский в речи, обращаясь к военным на II Международном ветеранском и волонтерском форме.

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      "Первое и главное: министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать", – заявил Зеленский.

      Он отметил, что такая информация (о ликвидации министерства) – не более, чем позорные слухи. Также президент предложил ветеранам поразмышлять над кандидатурой с высоким уровнем авторитета, которая может возглавить министерство.

      "Второе: Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты ваших прав", – подчеркнул глава государства.

      Этому не повредит объединения каких-то комитетов, потому что это не означает, что исчезнет их функционал. И, конечно, необходимые для ветеранов законы Рада будет принимать – эффективно и оперативно.

      "Третье: мы создаем при Офисе Президента Совет волонтеров и должность уполномоченного по вопросам волонтеров", – отметил президент.

      Впрочем, дело не в органах и в их количестве, считает Зеленский, а лишь в желании реально работать и помогать ветеранам.

      Наболевшие вопросы  медицинское обеспечение, реабилитация, социальная адаптация, получение земли, жилья, льготной растаможки автомобилей – это все государство обязательно должно сделать для вас. И это будет лишь 1% по сравнению с тем, что вы сделали для Украины,
      – подытожил Владимир Зеленский.

      Президент пообещал, что у власти больше не будет "правильных" или "неправильных" ветеранов, "угодных" или "неугодных" волонтеров.

      Что известно о Министерстве по делам ветеранов?
      В феврале 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету Министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс. И 28 ноября 2018 года путем реорганизации Государственной службы Украины по делам ветеранов образовали соответствующее Министерство.

      Отметим, что в Украине будет работать горячая линия для ветеранов войны на Донбассе.

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      Теги: Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Украины Владимир Зеленский Министерство по делам ветеранов
      Источник: 24 канал
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