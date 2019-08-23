Министерство по делам ветеранов не ликвидируют, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не намерен ликвидировать министерство по делам ветеранов.

"Наше государство и независимость существует благодаря вам", – сказал Зеленский в речи, обращаясь к военным на II Международном ветеранском и волонтерском форме.

Читайте также: В Украине появится государственный реестр ветеранов войны

"Первое и главное: министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать", – заявил Зеленский.

Он отметил, что такая информация (о ликвидации министерства) – не более, чем позорные слухи. Также президент предложил ветеранам поразмышлять над кандидатурой с высоким уровнем авторитета, которая может возглавить министерство.

"Второе: Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты ваших прав", – подчеркнул глава государства.

Этому не повредит объединения каких-то комитетов, потому что это не означает, что исчезнет их функционал. И, конечно, необходимые для ветеранов законы Рада будет принимать – эффективно и оперативно.

"Третье: мы создаем при Офисе Президента Совет волонтеров и должность уполномоченного по вопросам волонтеров", – отметил президент.

Впрочем, дело не в органах и в их количестве, считает Зеленский, а лишь в желании реально работать и помогать ветеранам.

Наболевшие вопросы – медицинское обеспечение, реабилитация, социальная адаптация, получение земли, жилья, льготной растаможки автомобилей – это все государство обязательно должно сделать для вас. И это будет лишь 1% по сравнению с тем, что вы сделали для Украины,

– подытожил Владимир Зеленский.

Президент пообещал, что у власти больше не будет "правильных" или "неправильных" ветеранов, "угодных" или "неугодных" волонтеров.

Что известно о Министерстве по делам ветеранов?

В феврале 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету Министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс. И 28 ноября 2018 года путем реорганизации Государственной службы Украины по делам ветеранов образовали соответствующее Министерство.

Отметим, что в Украине будет работать горячая линия для ветеранов войны на Донбассе.