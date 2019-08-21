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      В Украине будет работать горячая линия для ветеранов войны на Донбассе

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      В Україні буде гаряча лінія для ветеранів
      В Україні буде гаряча лінія для ветеранів / Ілюстративне фото (pixabay)

      Первая профессиональная горячая линия по предупреждению суицидов и психологической поддержки Lifeline Ukraine будет работать в Украине с 23 августа. Она будет круглосуточной, звонить можно будет по номеру 7333. Сейчас проект сфокусируется на ветеранах войны на Востоке Украины.

      Психологи на горячей линии будут работать по протоколам, переведенным и адаптированным по примеру Lifeline Australia, которая работает с 1963 года. Об этом сообщил Украинский кризисный медиа-центр.

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      Линия будет действовать на основе лучших международных практик, кроме того – большая часть команды сами являются ветеранами. В общем говорится о примерно 40 специалистах. Об этом рассказал на брифинге Пол Найленд, основатель Lifeline Ukraine.


      Брифинг по созданию горячей линии для ветеранов / Фото Украинский кризисного медиа-центра

      Что такое Lifeline Ukraine?Это часть проекта All4One Фонда "Восточная Европа" при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине. Привлечены также частные компании – они помогают с помещением и организацией защищенных мобильных линий связи.

      В Украине проект сотрудничает с Министерством здравоохранения и Министерством ветеранов. Идея создания принадлежит Ульяне Супрун, которая исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. Грант от посольства Великобритании 580 тысяч фунтов стерлингов.

      По опыту нашей страны, мы понимаем важность психологической поддержки для ветеранов. Этот проект заполнит звено помощи, которой не хватало. Очень важна поддержка от бывших собратьев: ветеран лучше поймет ветерана, в дополнение к профессиональной подготовке,
      – отметила заместитель главы миссии посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи.

      Заместитель министра по делам ветеранов Александр Терещенко говорит, что в Украине сейчас 392 тысяч ветеранов войны на Востоке Украины. Причем проверенной статистики самоубийств среди них – нет.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе
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