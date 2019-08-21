В Украине будет работать горячая линия для ветеранов войны на Донбассе

Первая профессиональная горячая линия по предупреждению суицидов и психологической поддержки Lifeline Ukraine будет работать в Украине с 23 августа. Она будет круглосуточной, звонить можно будет по номеру 7333. Сейчас проект сфокусируется на ветеранах войны на Востоке Украины.

Психологи на горячей линии будут работать по протоколам, переведенным и адаптированным по примеру Lifeline Australia, которая работает с 1963 года. Об этом сообщил Украинский кризисный медиа-центр.

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Линия будет действовать на основе лучших международных практик, кроме того – большая часть команды сами являются ветеранами. В общем говорится о примерно 40 специалистах. Об этом рассказал на брифинге Пол Найленд, основатель Lifeline Ukraine.



Брифинг по созданию горячей линии для ветеранов / Фото Украинский кризисного медиа-центра

Что такое Lifeline Ukraine?Это часть проекта All4One Фонда "Восточная Европа" при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине. Привлечены также частные компании – они помогают с помещением и организацией защищенных мобильных линий связи.

В Украине проект сотрудничает с Министерством здравоохранения и Министерством ветеранов. Идея создания принадлежит Ульяне Супрун, которая исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. Грант от посольства Великобритании – 580 тысяч фунтов стерлингов.

По опыту нашей страны, мы понимаем важность психологической поддержки для ветеранов. Этот проект заполнит звено помощи, которой не хватало. Очень важна поддержка от бывших собратьев: ветеран лучше поймет ветерана, в дополнение к профессиональной подготовке,

– отметила заместитель главы миссии посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи.

Заместитель министра по делам ветеранов Александр Терещенко говорит, что в Украине сейчас 392 тысяч ветеранов войны на Востоке Украины. Причем проверенной статистики самоубийств среди них – нет.