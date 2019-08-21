01:13
21 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін бореться з пожежами в Сибіру. Другий Чорнобиль у Росії
      Вєсті Кремля
      21:26, 20 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка
      Вєсті.UA
      20:07, 20 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В Україні працюватиме гаряча лінія для ветеранів війни на Донбасі

      12
      В Україні буде гаряча лінія для ветеранів
      В Україні буде гаряча лінія для ветеранів / Ілюстративне фото (pixabay)

      Перша професійна гаряча лінія з попередження суїцидів та психологічної підтримки Lifeline Ukraine працюватиме в Україні з 23 серпня. Вона буде цілодобовою, телефонувати можна буде за номером 7333. Наразі проект сфокусується на ветеранах війни на Сході України.

      Психологи на гарячій лінії працюватимуть за протоколами, перекладеними та адаптованими за прикладом Lifeline Australia, яка працює з 1963 року. Про це повідомив Український кризовий медіа-центр.

      Читайте також: Втому від війни відчувають у тилу, але не на фронті, – боєць "Азову"

      Лінія діятиме на основі кращих міжнародних практик, ще ж і надто – більшість команди самі є ветеранами. Загалом мовиться про приблизно 40 фахівців. Про це розповів на брифінгу Пол Найленд, засновник Lifeline Ukraine.


      Брифінг щодо створення гарячої лінії для ветеранів / Фото Українського кризового медіа-центру

      Що таке Lifeline Ukraine? Це частина проекту All4One Фонду "Східна Європа" за фінансової підтримки посольства Великої Британії в Україні. Залучені також приватні компанії – вони допомагають із приміщенням та організацією захищених мобільних ліній зв'язку.

      В Україні проект співпрацює з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством ветеранів. Ідея створення належить Уляні Супрун, виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я України. Грант від посольства Британії – 580 тисяч фунтів стерлінгів.

      З досвіду нашої країни, ми розуміємо важливість психологічної підтримки для ветеранів. Цей проект заповнить ланку допомоги, якої бракувало. Дуже важливою є підтримка від колишніх побратимів: ветеран найкраще зрозуміє ветерана, на додачу до професійної підготовки,
      – зазначила заступниця голови місії посольства Великої Британії в Україні Хелен Фейзі.

      Заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко каже, що в Україні зараз є 392 тисячі ветеранів війни на Сході України. Причому перевіреної статистики самогубств серед них – немає.

      blog_ava
      Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
      20 серпня
      160354
      Теги: Новини України Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      20 серпня , 16:36 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 4618
      Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством
      20 серпня , 15:18 Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством
      Юрій Бутусов 530
      У Медведчука можуть відібрати "112 канал": що про це відомо
      20 серпня , 14:39 У Медведчука можуть відібрати "112 канал": що про це відомо
      1392
      Плохой план Путина, или Кто и почему создает мифы, что россияне скупят украинскую землю
      20 серпня , 12:30 Плохой план Путина, или Кто и почему создает мифы, что россияне скупят украинскую землю
      Сергій Фурса 573
      Неестественный прирост населения, или Как Зеленский потролил Путина
      20 серпня , 12:01 Неестественный прирост населения, или Как Зеленский потролил Путина
      СерпомПо 2410
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук