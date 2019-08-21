В Україні працюватиме гаряча лінія для ветеранів війни на Донбасі

Перша професійна гаряча лінія з попередження суїцидів та психологічної підтримки Lifeline Ukraine працюватиме в Україні з 23 серпня. Вона буде цілодобовою, телефонувати можна буде за номером 7333. Наразі проект сфокусується на ветеранах війни на Сході України.

Психологи на гарячій лінії працюватимуть за протоколами, перекладеними та адаптованими за прикладом Lifeline Australia, яка працює з 1963 року. Про це повідомив Український кризовий медіа-центр.

Читайте також: Втому від війни відчувають у тилу, але не на фронті, – боєць "Азову"

Лінія діятиме на основі кращих міжнародних практик, ще ж і надто – більшість команди самі є ветеранами. Загалом мовиться про приблизно 40 фахівців. Про це розповів на брифінгу Пол Найленд, засновник Lifeline Ukraine.



Брифінг щодо створення гарячої лінії для ветеранів / Фото Українського кризового медіа-центру

Що таке Lifeline Ukraine? Це частина проекту All4One Фонду "Східна Європа" за фінансової підтримки посольства Великої Британії в Україні. Залучені також приватні компанії – вони допомагають із приміщенням та організацією захищених мобільних ліній зв'язку.

В Україні проект співпрацює з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством ветеранів. Ідея створення належить Уляні Супрун, виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я України. Грант від посольства Британії – 580 тисяч фунтів стерлінгів.

З досвіду нашої країни, ми розуміємо важливість психологічної підтримки для ветеранів. Цей проект заповнить ланку допомоги, якої бракувало. Дуже важливою є підтримка від колишніх побратимів: ветеран найкраще зрозуміє ветерана, на додачу до професійної підготовки,

– зазначила заступниця голови місії посольства Великої Британії в Україні Хелен Фейзі.

Заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко каже, що в Україні зараз є 392 тисячі ветеранів війни на Сході України. Причому перевіреної статистики самогубств серед них – немає.