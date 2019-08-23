Міністерство у справах ветеранів не ліквідують, – Зеленський

На брифінгу після урочистої церемонії підняття Державного Прапора України Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не має наміру ліквідовувати міністерство у справах ветеранів.

"Наша держава і незалежність існує завдяки вам", – сказав Зеленський у промові, звертаючись до військових на ІІ Міжнародному ветеранському і волонтерському форумі.

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"Перше і головне: міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що така інформація (про ліквідацію міністерства) – не більше, ніж ганебні чутки. Також президент запропонував ветеранам поміркувати над кандидатурою з високим рівнем авторитету, яка може очолити міністерство.

"Друге: Верховна Рада буде робити все необхідне для захисту ваших прав", – наголосив глава держави.

Цьому не зашкодить об'єднання якихось комітетів, бо це не означає, що зникатиме їхній функціонал. І, звісно, необхідні для ветеранів закони Рада буде приймати – ефективно й оперативно.

"Третє: ми створюємо при Офісі Президента Раду волонтерів та посаду уповноваженого з питань волонтерів", – зазначив президент.

Утім, справа не в органах і в їх кількості, вважає Зеленський, а лише у бажанні реально працювати і допомагати ветеранам.

Наболілі питання – медичне забезпечення, реабілітація, соціальна адаптація, отримання землі, житла, пільгового розмитнення автомобілів – це все держава обов'язково повинна зробити для вас. І це буде лише 1% у порівнянні з тим, що ви зробили для України,

– підсумував Володимир Зеленський.

Президент пообіцяв, що у влади більше не буде "правильних" чи "неправильних" ветеранів, "угодних" чи "неугодних" волонтерів.

Що відомо про Міністерство у справах ветеранів? У лютому 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету Міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. У кінці березня уряд розпочав цей процес. І аж 28 листопада 2018 року шляхом реорганізації Державної служби України у справах ветеранів утворили відповідне Міністерство.

Зазначимо, що в Україні працюватиме гаряча лінія для ветеранів війни на Донбасі.