Дело против Дудакова открыли за комментарий в фейсбуке

Делегат Курултая был задержан 17 февраля. Утром в его дом пришли с обыском силовики.

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У семьи изъяли мобильные телефоны и другие гаджеты. Основанием для обыска Дудакова стал его комментарий в фейсбуке в 2017 году. Поэтому оккупанты и возбудили административное дело.

Кого схватили силовики

18 февраля крымские татары пришли под здание так называемого суда, чтобы поддержать Дудакова. Однако силовики начали их задерживать, а журналиста Азиза Азизову схватили прямо посреди прямого эфира.

Крымские татары собрались под "судом", чтобы поддержать делегата Курултая / Фото "Крымская солидарность"

Всего оккупанты отвели в автозаки 15 человек. Среди них была мама политзаключенного Сейрана Салиева – Зодие Салиева. Крымских татар отвезли в участок, чтобы составить административные протоколы. Там женщине стало плохо и для нее вызвали скорую помощь.

Адвокатов к задержанным не впускают. Еду и воду передавать также запретили.

Силовики задержали 15 человек / "Крымская солидарность"

Справка. Курултай – орган народного представительства, общенациональный съезд. Во время его решают важнейшие проблемы нации. Курултай представлен делегатами, избираемыми крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, которые постоянно проживают на территории Украины. Срок полномочий состава Курултая составляет 5 лет.

Предварительные задержания в Крыму

Утром 9 февраля оккупанты провели незаконные обыски в домах 4 крымских татар. Силовики задержали активистов Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаева и Эрнеста Сейтосманова. По этому факту прокуратура Крыма возбудила уголовное дело из-за нарушения неприкосновенности жилья. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы.

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Полный текст публикации фейсбук-страницы "Крымская солидарность":

В Бахчисарае прошли массовые задержания крымскотатарских слушателей по делу Эдема Дудакова.

Возле Бахчисарайского районного суда полиция произвела грубые задержания слушателей, пришедших на заседание по рассмотрению административного дела Эдема Дудакова. Журналист "Крымская солидарность" был задержан в прямом эфире.

Как рассказывают люди в автозаке, полицейские зачитали им на улице постановление, люди послушались и встали на достаточную социальную дистанцию, однако оперативники сопроводили их в подогнанный автобус.

Задержанных отвезли в РОВД Бахчисарая для составления административных протоколов.

Среди задержанных – корреспондент и гражданский журналист «Крымской солидарности» Азиз Азизов и мать политзаключенного Сейрана Салиева – Зодие Салиева.

Для предоставления юридической помощи в отдел полиции направились адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.

UPD. 12:40 дня. Адвокатов в отдел полиции не пускают.

Список задержанных:

1. Мустафаев Сейдамет

2. Музаффаров Джеппар

3. Сейталиев Нариман

4. Измайлов Элеонор

5. Сейдаметов Решат

6. Умеров Арсен

7. Умеров Аметхан

8. Люманов Мемет

9. Ягьяев Решат

10. Нурадинов Риза

11. Абдулганиев Гани

12. Османов Ариф

13. Салиева Зодие

14. Усеинов Кязим

15. Азизов Азиз.