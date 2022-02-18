Справу проти Дудакова відкрили за коментар у фейсбуці

Делегата Курултаю затримали 17 лютого. Вранці до його будинку прийшли з обшуком силовики.

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У сім'ї вилучили мобільні телефони та інші гаджети. Підставою для обшуку Дудакова став його коментар у фейсбуці у 2017 році. Через це окупанти й відкрили адміністративну справу.

Кого схопили силовики

18 лютого кримські татари прийшли під будівлю так званого суду, щоб підтримати Дудакова. Однак силовики почали їх затримувати, а журналіста Азіза Азізова схопили прямо посеред прямого ефіру.



Кримські татари зібралися під "судом", щоб підтримати делегата Курултаю / Фото "Крымская солидарность"

Загалом окупанти відвели в автозаки 15 людей. Серед них була мама політв'язня Сейрана Салієва – Зодіє Салієва. Кримських татар відвезли у відділок, щоб скласти адміністартивні протоколи. Там жінці стало зле й для неї викликали швидку допомогу.

Адвокатів до затриманих не впускають. Їжу та воду передавати також заборонили.



Силовики затримали 15 людей / "Крымская солидарность"

Довідка. Курултай – це орган народного представництва, загальнонаціональний з'їзд. Під час нього вирішують найважливіші проблеми нації. Курултай представлений делегатами, яких обирають кримські татари та члени їхніх родин, незалежно від національності, які постійно проживають на території України. Термін повноважень складу Курултаю становить 5 років.

Попередні затримання у Криму

Зранку 9 лютого окупанти провели незаконні обшуки в будинках 4 кримських татар. Силовики затримали активістів Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаєва та Ернеста Сейтосманова. За цим фактом прокуратура Криму відкрила кримінальну справу через порушення недоторканості житла. Санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення.

До теми дивіться відео про депортацію кримських татар:

Повний текст публікації фейсбук-сторінки "Крымская солидарность":

У Бахчисараї відбулися масові затримання кримськотатарських слухачів у справі Едема Дудакова.

Біля Бахчисарайського районного суду поліція провела грубі затримання слухачів, які прийшли на засідання з розгляду адміністративної справи Едема Дудакова. Журналіста "Кримської солідарності" затримали у прямому ефірі.

Як розповідають люди в автозаку, поліцейські зачитали їм на вулиці постанову, люди прислухалися і стали на достатню соціальну дистанцію, проте оперативники проводили їх у підігнаний автобус.

Затриманих відвезли до РВВС Бахчисараю для складання адміністративних протоколів.

Серед затриманих – кореспондент та громадянський журналіст "Кримської солідарност"» Азіз Азізов та мати політв'язня Сейрана Салієва – Зодіє Салієва.

Для надання юридичної допомоги у відділ поліції попрямували адвокати Еміль Курбедінов та Едем Семедляєв.

UPD. 12:40 дня. Адвокатів у відділ поліції не пускають.

Список затриманих:

1. Мустафаєв Сейдамет

2. Музаффарів Джеппар

3. Сейталієв Наріман

4. Ізмайлов Елеонор

5. Сейдаметов Вирішать

6. Помер Арсен

7. Помер Аметхан

8. Люманов Мемет

9. Яг'яєв Вирішать

10. Нурадинов Різа

11. Абдулганієв Гані

12. Османов Аріф

13. Салієва Зодіє

14. Усеїнов Кязім

15. Азізов Азіз.