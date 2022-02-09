Поэтому прокуратура автономии начала уголовное производство. Дело открыли о нарушении неприкосновенности жилища.

К теме Повезли в ФСБ: в оккупированном Крыму задержали 4 крымских татар

Санкция статьи предусматривает наказание – заключение до 5 лет. Поэтому действиям силовиков дадут соответствующую правовую оценку.

Досудебное расследование будет осуществлять ГУ НП в АР Крым и Севастополе.

Что известно о задержании крымских татар

Российские оккупанты задержали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаева и Эрнеста Сейтосманова. В их домах, в Бахчисарайском районе, Балаклаве, Симферополе и Белогорске, провели обыски.

После этого активистов повезли в оккупационное управление Федеральной службы безопасности. Неизвестно, что оккупанты приписывают крымским татарам. Однако все задержанные занимали активную жизненную позицию и неоднократно принимали участие в мероприятиях крымских политзаключенных. К некоторым из них силовики с обысками приходили уже не впервые.

К слову, во время "обысков" у адвокатов и правозащитников активистов была недоступна мобильная связь. До них никто не мог дозвониться.



Задержанные крымские татары / Фото "Крымская солидарность"

Текст поста прокуратуры Крыма и Севастополя:

Незаконные обыски в домах крымских татар на оккупированном полуострове: прокуратура автономии начала уголовное производство

Сегодня, 9 февраля 2022 года, начато уголовное производство по факту проведения "силовиками" государства-оккупанта ряда незаконных обысков в разных районах оккупированного Крыма. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По результатам незаконных обысков, оккупационные правоохранители в неизвестном направлении вывезли 4 крымских татар, в случае подтверждения информации об их задержании, действиям "силовиков" будет дана соответствующая правовая оценка.

Досудебное расследование будет осуществляться ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе.