Задержали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаева и Эрнеста Сейтосманова. Их увезли в оккупационное управление Федеральной службы безопасности.

Важно Привязали скотчем к стулу, – крымчанин Чалгозов рассказал, как его пыталась завербовать ФСБ

Обыски проходили в Бахчисарайском районе, в Балаклаве, Симферополе и Белогорске. Активисты занимали активную жизненную позицию и неоднократно участвовали в мероприятиях крымских политзаключенных.

Детальнее о задержанных

В селе Танково Бахчисарайского района произвели обыск у Ансара Османова . Мужчина участвовал в общественных инициативах и информационных кампаниях в поддержку крымских политзаключенных. Он ходил на суды политизированных дел в Крыму и Ростове-на-Дону. В октябре 2019 года Османов был задержан вместе с Аметом Сулеймановым и активистом Керимовым Али, когда те возвращались с судебного заседания, где принимали участие как слушатели по "делу Хизб-ут-Тахрир".

. Мужчина участвовал в общественных инициативах и информационных кампаниях в поддержку крымских политзаключенных. Он ходил на суды политизированных дел в Крыму и Ростове-на-Дону. В октябре 2019 года Османов был задержан вместе с Аметом Сулеймановым и активистом Керимовым Али, когда те возвращались с судебного заседания, где принимали участие как слушатели по "делу Хизб-ут-Тахрир". После обыска задержали также проживающего в Симферополе Аметхана Абдулвапова.

Обыски у активистов / Фото "Крымская солидарность"

В Белогорске обыскали дом Марлена Мустафаева . Он тоже посещал суды и помогал семьям политзаключенных, является волонтером "Крымской солидарности". В декабре 2017 года Мустафаев был оштрафован на 10 тысяч рублей за одиночный пикет от 14 октября 2017 года.

. Он тоже посещал суды и помогал семьям политзаключенных, является волонтером "Крымской солидарности". В декабре 2017 года Мустафаев был оштрафован на 10 тысяч рублей за одиночный пикет от 14 октября 2017 года. В селе Тылово под обыск попал Эрнест Сейтосманов – родной брат политзаключенного Энвера Сейтосманова, которого оккупанты приговорили к 17 годам строгого режима из-за причастности к "Хизб ут-Тахрир". Это уже четвертый незаконный обыск в доме Сейтосманова. Мужчина посещал судебные процессы над крымскими татарами и помогал семьям политзаключенных.

К активистам нельзя было дозвониться

Во время "обысков" у многих адвокатов и правозащитников была недоступна мобильная связь, поэтому к ним не могли дозвониться.

Телефоны координатора общественного объединения Дилявера Меметова и журналиста Зидана Аджикелямова тоже были отключены.

Задержанные крымские татары / Фото "Крымская солидарность"

Преследование крымских татар: последние новости

Российские силовики 14 декабря также пришли с обысками к крымским татарам. Они задержали и увезли неизвестно куда 23-летнего парня.

В конце ноября так называемая "полиция" задержала координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова. Его освободили аж 18 декабря.

Активист Нариман Аметов был задержан 17 декабря. Мужчина утверждает, что его пытали сотрудники ФСБ – били током.

Обыски в доме Османова / Фото "Крымская солидарность"