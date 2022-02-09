Затримали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаєва та Ернеста Сейтосманова. Їх повезли в окупаційне управління Федеральної служби безпеки.

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Обшуки відбувались у Бахчисарайському районі, у Балаклаві, Сімферополі та Білогірську. Активісти займали активну життєву позицію та неодноразово брали участь у заходах кримських політв'язнів.

Детальніше про затриманих

  • У селі Танкове Бахчисарайського району провели обшук у Ансара Османова. Чоловік брав участь у громадських ініціативах та інформаційних кампаніях на підтримку кримських політв'язнів. Він ходив на суди політизованих справ у Криму та у Ростові-на-Дону. У жовтні 2019 року Османова затримали разом із Аметом Сулеймановим та активістом Керимовим Алі, коли ті повертались із судового засідання, де брали участь як слухачі у "справі Хізб-ут-Тахрір".
  • Після обшуку затримали також Аметхана Абдулвапова, який проживає у Сімферополі.


Обшуки в активістів / Фото "Кримська солідарність"

  • У Білогірську обшукали дім Марлена Мустафаєва. Він теж відвідував суди та допомагав сім'ям політв'язнів, є волонтером "Кримської солідарності". У грудні 2017 року Мустафаєва оштрафували на 10 тисяч рублів за одиночний пікет від 14 жовтня 2017 року.
  • У селі Тилове під обшук потрапив Ернест Сейтосманов – рідний брат політв'язня Енвера Сейтосманова, якого окупанти засудили до 17 років суворого режиму через причетність до "Хізб ут-Тахрір". Це вже четвертий незаконний обшук у будинку Сейтосманова. Чоловік відвідував судові процеси над кримськими татарами та допомагав сім'ям політв'язнів.

До активістів не можна було додзвонитись

Під час "обшуків" у багатьох адвокатів та правозахисників був недоступний мобільний зв'язок, тож до них не могли додзвонитись.

Телефони координатора громадського об'єднання Ділявера Меметова та журналіста Зідана Аджикелямова теж були відключені.


Затримані кримські татари / Фото "Кримська солідарність"

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Обшуки в будинку Османова / Фото "Кримська солідарність"