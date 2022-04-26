В Бахмаче с 26 апреля вводится непрерывный двухдневный комендантский час

С 26 апреля в черниговском Бахмаче вводится комендантский час, который продлится 2 дня. Введение комендантского часа утвердил городской голова Бахмача Павел Шимко.

Комендантский час начнется с 22:00 26 апреля до 04:00 утра 29 апреля.

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В период комендантского часа запрещается находиться на улице и общественных местах без соответствующих пропусков и удостоверений личности. Кроме того, в комендантское время не будет ездить общественный транспорт.

Мэр Бахмача заявил, что такие меры – решение безопасности.

Двухдневный комендантский час вводится только в Бахмаче – других населенных пунктов общины это не касается.

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