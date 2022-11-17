Именно 24 февраля у брата Михаила был день рождения. Его семья проснулась и увидела сообщение, что началась война, а по Киеву бьют ракетами. Об этом парень рассказал 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

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Война была повсюду

Михаил рассказал, что поначалу не поверил в то, что началась война. Он подумал, что это шутка.

Но потом увидел в телеграмме фото, видео, много новостей… Я даже не испугался, просто было понимание того, что нужно что-то делать, чтобы выжить, потому что было понятно, что это не закончится через день. Мы сразу пошли по магазинам. Большинство было уже закрыто тогда. Но мы ходили и искали, готовились ко всему,

– отметил парень.

По словам Михаила, мнений о выезде не было ни тогда, ни через 5 – 6 месяцев. До первых столь серьезных бомбежек Бахмута все думали, что все пройдет, как в 2014 году, когда наши воины зашли и выгнали террористов.

"Да когда уже россияне начали бомбить Бахмут, оттуда начали выезжать люди, но не все. Выезжали самые уязвимые. Нам и некуда было выезжать. Киев тогда тоже начали обстреливать, в Одессе то же. Война была повсюду, где у нас были родственники или знакомые , к которым мы могли бы приехать", – рассказал Михаил.

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Оккупанты уже не первый месяц пытаются захватить Бахмут, но сталкиваются с мощным сопротивлением ВСУ. Никакие попытки врага зайти в город не дают результата.

Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что на Бахмутском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону ВСУ или зайти в город, или обойти его. Это для того, чтобы дальше развивать свое наступление.

По его словам, оккупанты опрокидывают значительные силы на указанные направления, распределяют их, чтобы, терпя фиаско на других направлениях, хоть где-то преуспеть.

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