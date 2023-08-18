Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что на Бахмутском направлении воюет целая "солянка" разных российских подразделений. Идеальной управляемости там нет.

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Оккупанты хотят продвинуться вперед

Как подчеркнул Свитан, российские захватчики не испытывают недостатка в живой силе. На смену уничтоженным оккупантам сразу поступают новые. Они пытаются вернуть утраченные позиции в Бахмутском направлении.

Они предпринимают попытки вернуть утраченные позиции возле Бахмута. До россиян дошло, что высоты, которые мы заняли, позволяют контролировать радиус в 20 – 25 километров с артиллерии. Поэтому Бахмут, Клищиевка, Андреевка, часть Курдюмовки мы хорошо контролируем из артиллерии,

– заметил Свитан.

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Российские захватчики пытаются выбить украинские подразделения из занятых высот. Однако на этом направлении им противостоят мощные наши бригады, среди которых и 3 отдельная штурмовая бригада. Ситуация там, вероятнее всего, вполне стабильна, хотя бои идут тяжелые.

Ситуация на Бахмутском направлении: коротко