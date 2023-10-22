В конце концов, оккупантов не стоит недооценивать, ведь они не начали в разы хуже воевать. Такими мыслями с 24 Каналом поделился командир роты ударных БпЛА 92 ОШБр Юрий Федоренко.

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Россияне пытаются остановить наступление Сил обороны

Федоренко отметил, что россиянам хватает живой силы, боеприпасов, различных модификаций БПЛА, как гражданского, так и военного назначения.

Кроме того, враг наращивает мощь в применении FPV-дронов разного радиуса действия. В частности, противник пытается привлекать в бой авиацию и средства радиоэлектронной борьбы.

Оккупантам дают следующую команду – любой ценой остановить наступление Сил обороны, в том числе на флангах Бахмутского направления, и также вернуть себе основные утраченные позиции: высоты и плацдармы, которые потеряли российские оккупационные войска,

– объяснил командир роты ударных БпЛА 92 ОШБр.

Силы обороны на отдельных участках титанической работой продвигаются вперед и закрепляются. Как ответ, оккупанты проводят обратные ударно-штормовые действия, применяя живую силу и артиллерийские средства.

На чьей стороне инициатива

Федоренко отметил, что Силы обороны ликвидируют противника благодаря объединенному огневому влиянию: средства БПЛА и артиллерия с применением кассетных боеприпасов.

Война продолжается и днем и ночью. Ни на секунду не утихают пушки. Ни на секунду не останавливаются бои, в том числе стрелковым оружием. Инициатива в полной мере остается на стороне Сил обороны,

– заметил Юрий Федоренко.

Наступление украинских военных на Бахмутском направлении продолжается. Воины в день могут продвинуться от 5 до 50 метров. Противник пытается остановить наступление, но ему этого не удается.

Как оккупанты раньше воевали

Как отметил Федоренко, ранее на отдельных участках фронта невозможно было продвинуться на бронированной технике. Ведь оккупанты волна за волной устраивали массированные штурмы.

Юрий Федоренко о ситуации на Бахмутском направлении: смотреть видео

Следовательно, россияне заходили группами по 5 человек и начинали "закапываться". После них заходила следующая группа из 5 – 6 солдат и копала до тех пор, пока не выроет окоп в полный рост с системой траншей. После этого противник закрывал позиции ветвями и оттуда продолжал штурмовые действия.

Тех, кто отказался выполнять боевые задания – казнили, при этом показательно,

– сказал Федоренко.

По его словам, это был достаточно эффективный метод, хоть и жестокий.

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