Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил пресс-офицер 26 артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

По словам Калашникова, российские войска продолжают контратаковать на Бахмутском направлении. Он отметил, что враг активно действует на северном фланге, а именно у Верховки, Богдановки и Васильевки. Очень горячо на южном фланге – это Клещеевка, Андреевка, где враг контратакует небольшими группами, постоянно работает артиллерия и привлечена авиационная составляющая – управляемые фугасные авиационные бомбы 250 килограммов. Пресс-офицер подчеркнул, что Бахмут продолжает удерживать фронт.

Калашников заявил, что российские войска стремятся все ближе подойти к населенным пунктам и контратаковать их, однако их действия безрезультатны.

Противник не жалеет своего личного состава. Калашников отметил, что оккупанты идут в атаку своеобразными волнами, работая небольшими группами до десяти человек.

Наблюдаем его безумную тактику, когда он просто теряет людей, но пытается продвинуться. Для него важны наши высоты, которые мы взяли – это Андреевка и Клещеевка, которые дают нам возможность контролировать непосредственно железную дорогу и часть города Бахмут,

– рассказал он.

Кроме того, по словам Калашникова, на направлении ситуация бывает достаточно динамичная, когда некоторые позиции переходят "из рук в руки".

Он подчеркнул, что украинские военные наблюдают ситуацию, когда подразделения врагов специально оставались на позициях и работали как приманка. Когда военные подразделения Украины заходили, то оккупанты поражали не только наш личный состав, но не жалели и своих.

Также пресс-офицер отметил, что были случаи, в частности, этой осенью, когда в Андреевке россияне нанесли огненное поражение по своим сдававшимся в плен военным.

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