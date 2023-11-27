Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил пресс-офицер 26 артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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Какая ситуация на Бахмутском направлении
По словам Калашникова, российские войска продолжают контратаковать на Бахмутском направлении. Он отметил, что враг активно действует на северном фланге, а именно у Верховки, Богдановки и Васильевки. Очень горячо на южном фланге – это Клещеевка, Андреевка, где враг контратакует небольшими группами, постоянно работает артиллерия и привлечена авиационная составляющая – управляемые фугасные авиационные бомбы 250 килограммов. Пресс-офицер подчеркнул, что Бахмут продолжает удерживать фронт.
Калашников заявил, что российские войска стремятся все ближе подойти к населенным пунктам и контратаковать их, однако их действия безрезультатны.
Противник не жалеет своего личного состава. Калашников отметил, что оккупанты идут в атаку своеобразными волнами, работая небольшими группами до десяти человек.
Наблюдаем его безумную тактику, когда он просто теряет людей, но пытается продвинуться. Для него важны наши высоты, которые мы взяли – это Андреевка и Клещеевка, которые дают нам возможность контролировать непосредственно железную дорогу и часть города Бахмут,
– рассказал он.
Кроме того, по словам Калашникова, на направлении ситуация бывает достаточно динамичная, когда некоторые позиции переходят "из рук в руки".
Он подчеркнул, что украинские военные наблюдают ситуацию, когда подразделения врагов специально оставались на позициях и работали как приманка. Когда военные подразделения Украины заходили, то оккупанты поражали не только наш личный состав, но не жалели и своих.
Также пресс-офицер отметил, что были случаи, в частности, этой осенью, когда в Андреевке россияне нанесли огненное поражение по своим сдававшимся в плен военным.
Ситуация на линии фронта: что известно
- Враг продолжает давить на Авдеевку с трех сторон, пытаясь захватить город. В частности, противник вплотную подошел к селу Степовое.
- Так же российские войска продолжают давить в южном и северном направлениях от оккупированной Красногоровки. Однако на юго-западном направлении в районе Водяного и Опытного враг на прошлой неделе никаких серьезных успехов не достиг.
- Еще одним направлением удара российских войск является южный фланг Бахмута. Здесь противник стремится вернуть себе села Клещеевка и Андреевка, которые освободили Силы обороны в сентябре 2023 года.
- Украинские военные вместо этого смогли восстановить утраченные позиции в Серебрянском лесничестве – к северу от Серебрянки. Также ВСУ смогли продвинуться в направлении оккупированной Золотаревки.