Джозеф Байден попал в конфуз, выступая перед толпой людей в Джорджии. Он в течение полминуты искал свою защитную маску, которая просто была в его кармане.

Видео конфуза быстро разошлось в сети. Пользователи иронизируют, что маска президенту США вообще не была нужна, ведь он вакцинированный.

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Байден и конфуз с маской

Президент США вышел на трибуну, чтобы обратиться к жителям Джорджии. На фоне звучала веселая музыка, а Байден все не начинал речь.

Сенатор Рафаэль Уорнок, сенатор Джон Оссофф и первая леди Джилл Байден также вышли за Байденом на сцену. Президент ощупывал свою папку с бумагой, осматривал трибуну.

Через несколько минут Джилл Байден присоединилась к мужу в поисках его маски, листая папку.

Байден без тени смущения заявил в микрофон: "У меня проблема. Я ищу свою маску".

В конце концов он вытащил ее из кармана и победно показал толпе.

Как Байден искал на сцене свою маску: смотрите видео

Реакция пользователей в соцсетях незамедлительна: люди отмечают, что на такой фейл больно смотреть и делают мемы.

К тому же в соцсетях отмечают: Байден полностью вакцинирован, а значит может не носить маску. Впрочем, это не совсем правдивое утверждение.

Over a year after “3 weeks to slow the spread,” a fully vaccinated President @POTUS is gonna get “in trouble” for not wearing his mask. Outside. #Biden #Warnock #Ossoff #100Days https://t.co/S8zq7P1bd3 — AnotherInTheFire (@MAGAMamaSoCal) April 30, 2021

Вакцинированным в США можно не носить маски