Байден перед толпой 30 секунд искал свою маску, которая была в кармане – видео
Джозеф Байден попал в конфуз, выступая перед толпой людей в Джорджии. Он в течение полминуты искал свою защитную маску, которая просто была в его кармане.
Источник:Fox news
Видео конфуза быстро разошлось в сети. Пользователи иронизируют, что маска президенту США вообще не была нужна, ведь он вакцинированный.
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Байден и конфуз с маской
Президент США вышел на трибуну, чтобы обратиться к жителям Джорджии. На фоне звучала веселая музыка, а Байден все не начинал речь.
Сенатор Рафаэль Уорнок, сенатор Джон Оссофф и первая леди Джилл Байден также вышли за Байденом на сцену. Президент ощупывал свою папку с бумагой, осматривал трибуну.
Через несколько минут Джилл Байден присоединилась к мужу в поисках его маски, листая папку.
Байден без тени смущения заявил в микрофон: "У меня проблема. Я ищу свою маску".
В конце концов он вытащил ее из кармана и победно показал толпе.
Как Байден искал на сцене свою маску: смотрите видео
Реакция пользователей в соцсетях незамедлительна: люди отмечают, что на такой фейл больно смотреть и делают мемы.
К тому же в соцсетях отмечают: Байден полностью вакцинирован, а значит может не носить маску. Впрочем, это не совсем правдивое утверждение.
Вакцинированным в США можно не носить маски
- Для вакцинированных в США уже несколько ослабили карантин.
- Полностью привитым американцам с начала марта можно находиться в одном помещении без масок, также они могут не соблюдать социальную дистанцию.
- Вакцинированные могут даже не беспокоиться о маске в помещениях, где есть люди, которые еще не получили прививки.
- Однако есть оговорка – если люди не в зоне риска и живут вместе.
- Однако, даже вакцинированным медики рекомендуют носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.
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