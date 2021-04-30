Джозеф Байден потрапив у конфуз, виступаючи перед натовпом людей у Джорджії. Він протягом пів хвилини шукав свою захисну маску, яка просто була у його кишені.

Відео конфузу швидко розійшлося соцмережами. Користувачі іронізують, що маска президентові США взагалі не була потрібна, адже він вакцинований.

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Байден і конфуз з маскою

Президент США вийшов на трибуну, щоб звернутися до мешканців Джорджії. На тлі лунала весела музика, а Байден все не починав промову.

Сенатор Рафаель Уорнок, сенатор Джон Оссофф і перша леді Джилл Байден також вийшли за Байденом на сцену. Президент обмацував свою папку із папером, оглядав трибуну.

Через кілька хвилин Джилл Байден приєдналася до чоловіка у пошуках його маски, гортаючи папку

Байден без тіні збентеження заявив у мікрофон: "У мене проблема. Я шукаю свою маску".

Зрештою він витягнув її з кишені і переможно показав натовпу.

Як Байден шукав на сцені свою маску: дивіться відео

Реакція користувачів у соцмережах не забарилася: люди зазначають, що на такий фейл боляче дивитися і роблять меми.

До того ж у соцмережах зазначають: Байден повністю вакцинований, а значить може не носити маску. Втім, це не зовсім правдиве твердження.

Over a year after “3 weeks to slow the spread,” a fully vaccinated President @POTUS is gonna get “in trouble” for not wearing his mask. Outside. #Biden #Warnock #Ossoff #100Days https://t.co/S8zq7P1bd3 — AnotherInTheFire (@MAGAMamaSoCal) April 30, 2021

Вакцинованим у США можна не носити маски