Байден перед натовпом 30 секунд шукав свою маску, яка була у кишені: відео
Джозеф Байден потрапив у конфуз, виступаючи перед натовпом людей у Джорджії. Він протягом пів хвилини шукав свою захисну маску, яка просто була у його кишені.
Джерело:Fox news
Відео конфузу швидко розійшлося соцмережами. Користувачі іронізують, що маска президентові США взагалі не була потрібна, адже він вакцинований.
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Байден і конфуз з маскою
Президент США вийшов на трибуну, щоб звернутися до мешканців Джорджії. На тлі лунала весела музика, а Байден все не починав промову.
Сенатор Рафаель Уорнок, сенатор Джон Оссофф і перша леді Джилл Байден також вийшли за Байденом на сцену. Президент обмацував свою папку із папером, оглядав трибуну.
Через кілька хвилин Джилл Байден приєдналася до чоловіка у пошуках його маски, гортаючи папку
Байден без тіні збентеження заявив у мікрофон: "У мене проблема. Я шукаю свою маску".
Зрештою він витягнув її з кишені і переможно показав натовпу.
Як Байден шукав на сцені свою маску: дивіться відео
Реакція користувачів у соцмережах не забарилася: люди зазначають, що на такий фейл боляче дивитися і роблять меми.
До того ж у соцмережах зазначають: Байден повністю вакцинований, а значить може не носити маску. Втім, це не зовсім правдиве твердження.
Вакцинованим у США можна не носити маски
- Для вакцинованих у США вже дещо послабили карантинні обмеження.
- Повністю щепленим американцям із початку березня можна перебувати в одному приміщенні без масок, також вони можуть не дотримуватися соціальної дистанції.
- Вакциновані можуть навіть не турбуватися про маску у приміщеннях, де є люди, які ще не отримали щеплення.
- Проте є застереження – якщо ті люди не є в зоні ризику і живуть разом.
- Проте, навіть вакцинованим медики рекомендують носити маски й дотримуватися дистанції у громадських місцях
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