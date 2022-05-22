Уже на этой неделе Джо Байдену предстоит встретиться один на один с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита Quad в Японии.

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Джо Байден и Нарендра Моди встретятся на саммите Quad (неформальный союз между США, Индией, Японией и Австралией), где будут обсуждать безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что личные переговоры между Байденом и Моди будут "конструктивными и прямыми". "Они все обсудят" , – говорит он.

Салливан добавил, что это не будет новый разговор, поскольку чиновники раньше говорили по телефону на этот счет.

Индия является основным покупателем российского оружия и опасалась отмежеваться от Москвы на фоне войны в Украине.

Позиция Индии в войне России против Украины

После начала полномасштабной войны в Украине Индия увеличила объемы поставок российской нефти, которую страна-агрессорка предложила покупать по сниженной цене. Индия объясняет покупку российского оружия – необходимостью удерживать Пакистан и Китай.

Кроме того, Индия страна воздержалась при голосовании за исключение России из Совета ООН по правам человека и не ввела санкции.

ЕС уже несколько недель работает над возобновлением торговых переговоров с Индией . Союз хочет не только стать альтернативой российскому рынку, но и наладить контакты в области технологий, защиты данных и цифровизации. Германия также хочет, чтобы оборонные компании Европы предложили Индии альтернативу российским поставкам оружия.

Сейчас эксперты говорят, что индийская сторона не занимает больше такой пророссийской позиции. Однако страна не сразу перестанет покупать российское оружие или нефть. Западу теперь нужно поддерживать постоянный контакт с Нью-Дели, чтобы все больше их убеждать.

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