Вже цього тижня Джо Байден має зустрітися один на один з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у рамках саміту Quad в Японії.
До теми На тлі росту цін через війну в Україні Індія заборонила експорт пшениці
Джо Байден та Нарендра Моді зустрінуться під час саміту Quad (неформальний союз між США, Індією, Японією та Австралією), де будуть обговорювати безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Радник з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що особисті переговори між Байденом і Моді будуть "конструктивними і прямими". "Вони все обговорять", – каже він.
Салліван додав, що це не буде нова розмова, оскільки чиновники раніше говорили по телефону з цього приводу.
Зазначимо, що Індія є основним покупцем російської зброї і побоювалася відмежуватися від Москви на тлі війни в Україні.
Позиція Індії у війни Росії проти України
- Після початку повномасштабної війни в Україні, Індія збільшила обсяги постачання російської нафти, яку країна-агресорка запропонувала купувати за зниженою ціною. Індія пояснює купівлю російської зброї – необхідністю стримувати Пакистан та Китай.
- Крім того, Індія країна утрималася під час голосування за виключення Росії з Ради ООН з прав людини та не запровадила санкції.
- ЄС вже кілька тижнів працює над відновленням торгових перемовин з Індією. Союз хоче не лише стати альтернативою російського ринку, а й налагодити контакти у сфері технологій, захисту даних та цифровізації.
- Зараз експерти кажуть, що індійська сторона не займає більше такої проросійської позиції. Проте, країна не одразу припинить купувати російську зброю чи нафту. Заходу тепер потрібно підтримувати постійний контакт із Нью-Делі, щоб дедалі більше їх переконувати.
Ви могли пропустити – Дуда виступив у Верховній Раді: депутати зустріли оплесками