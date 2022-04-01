Російська економіка дуже постраждала після вторгнення в Україну. Ймовірно, проти країни-терористки невдовзі й зовсім введуть нафтове ембарго.

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Росія пропонує Індії нафту зі знижкою

Росія пропонує Індії значні знижки на прямий продаж нафти, адже посилення міжнародного тиску після вторгнення в Україну значно знизило бажання інших країн її купувати. Щоб спонукати Індію брати більше, країна-агресорка пропонує свій флагманський сорт Urals зі знижкою до 35 доларів за барель від тієї ціни, яка була до війни. Зауважте, що з лютого ціни на нафту Brent зросли приблизно на 10 доларів, що ще більше здешевлює російський товар.

Росія хоче, щоб Індія для початку взяла 15 мільйонів барелів, про які мовиться у контракті на поточний рік. Переговори щодо цієї угоди проводять на урядовому рівні. Наразі нафта країни-агресорки надходить до Азії у більших обсягах, адже покупці з Європи та США ухиляються від поставок після її вторгнення в Україну. Основні покупці – це Індія та Китай.

Окрім цього, Росія запропонувала проводити платежі в рупіях та рублях за допомогою своєї системи SPFS. Це має зробити торгівлю з країною-терористкою привабливішою для Індії. Проте остаточного рішення поки не прийняли. Ймовірно, цю угоду обговорюватимуть, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибуде до Індії.

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Нафтопереробні заводи не налаштовані купувати багато російської нафти

Очікується, що в прямій закупівлі братимуть участь російське ПАТ "Роснефть" та найбільша нафтогазова корпорація Індії Indian Oil. Компанії мають додатковий терміновий контракт на близько 15 мільйонів барелів на рік. Наразі незрозуміло, якою може бути верхня межа обсягу купівлі, проте вважають, що Індія має обмежений апетит до пропонованих сортів нафти.

У контракті є вбудована умова, що Indian Oil купуватиме нафту лише тоді, коли це буде економічно вигідно, тож знижки, які пропонує Росія, можуть зробити продаж доволі життєздатним. Засновниця Vanda Insights Вандана Харі зазначила, що споживання російської нафти в Індії було дуже малим протягом багатьох-багатьох років.

Тож нафтопереробні заводи не налаштовані купувати багато російської нафти,

– додала експертка.

Наразі ні представники Indian Oil, ні Міністерство нафти та природного газу Індії не прокоментували інформації щодо цієї пропозиції від Росії. Зауважте, що Індія дотримується досить м’якої позиції щодо дій країни-агресорки. Вона поки прямо не засудила напад на Україну, ба більше – навіть намагалася обійти систему SWIFT, аби придбати дешеву російську нафту. Ці дії обурили індійських союзників у групі Quad, до якої входять Австралія, Японія та США.

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