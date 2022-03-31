Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко. Він наголосив, що зараз єдиний вагомий і проблемний сектор для Росії – це нафтовий.

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Нафтове ембарго необхідне

За словами Денисенка, санкції в газовому секторі не створять значних проблем економіці країни-агресорки, оскільки це лише 10% її бюджету. Крім того, одні з головних споживачів російського газу – Європа та Японія наряд чи зможуть від нього відмовитись у 2022 році.

Нафта це понад 30% бюджету Росії. Тому якби справді ввели нафтове ембарго – це створило б глобальніші проблеми для Путіна, "путінізму" і загалом ситуації всередині Росії,

– заявив Денисенко.

Чому ембарго поки малоефективне

Він зазначив, що зараз, на жаль, до ембарго долучилися лише 3 країни:

США;

Велика Британія;

Канада.

Як наголосив Денисенко, ці держави не є глобальними споживачами російської нафти. Саме тому вони не створюють критичного ефекту на економіку країни-агресорки.

Денисенко пояснив важливість нафтового ембарго: дивіться відео