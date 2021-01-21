Американский историк и исследователь Восточной Европы Тимоти Снайдер рассказал, что изменится после инаугурации президента США Джо Байдена на международной площадке. Так, в Европе будет сложнее продвигать авторитарные идеи.

Байден хочет провести Форум в поддержку демократии и позвать туда президента Владимира Зеленского. Об этом Снайдер рассказал в интервью НВ.

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По словам историка, Байден является противовесом Дональду Трампу, который "неформально соединил авторитарных лидеров – от бразильского президента Болсонару до филиппинца Дутерте, Орбана в Венгрии, Сальвини в Италии.

То, что делал Трамп, было вне институтов. Он не создал "коричневый интернационал", альянс ультраправых. Он решил положительно отзываться о Путине. Он стал прикрытием для Качинского в Польше. Трамп был нравственным прикрытием авторитарных лидеров по всему миру,

– подчеркнул историк.

Он добавил, что теперь это изменится. "Отныне в Европе будет куда сложнее продвигать авторитарные идеи так, чтобы США делали вид, что не замечают. Это изменится довольно быстро. И так, думаю, что Байден сможет поддержать таких людей, как президент Зеленский или лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская".

Украина – коррумпированная неудачница, – Трамп

Снайден подчеркнул, что Трамп повторял российскую пропаганду о том, что Украина – коррумпированная страна неудачница, то есть то же, что говорят в России. Политик также заявлял, что Байден причастен к коррумпированным сделкам внутри Украины.

Однако, по его словам, ирония в том, что адвокат Трампа встречался с "коррумпированными украинцами", чтобы те помогли дискредитировать Байдена. "После Трампа люди скептически и подозрительно относятся к Украине. Это печально, но это может пройти довольно быстро. С Байденом в Белом доме это может быстро измениться".