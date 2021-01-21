Американський історик і дослідник Східної Європи Тімоті Снайдер розповів, що зміниться після інавгурації президента США Джо Байдена на міжнародному майданчику. Так, у Європі буде складніше просувати авторитарні ідеї.

Байден хоче провести Форум на підтримку демократії і покликати туди президента Володимира Зеленського. Про це Снайдер розповів у інтерв'ю НВ.

До теми У Трампа немає жодних етичних обмежень, – історик Тімоті Снайдер про "еру 45-го президента"

За словами історика, Байден є противагою Дональда Трампа, який "неформально поєднав авторитарних лідерів – від бразильського президента Болсонару до філіппінця Дутерте, Орбана в Угорщині, Сальвіні в Італії.

Те, що робив Трамп, було поза інституціями. Він не створив "коричневий інтернаціонал", альянс ультраправих. Він вирішив позитивно відгукуватися про Путіна. Він став прикриттям для Качинського у Польщі. Трамп був моральним прикриттям авторитарних лідерів по всьому світу,

– підкреслив історик.

Він додав, що тепер це зміниться. "Відтепер у Європі буде куди складніше просувати авторитарні ідеї так, щоб США вдавали, що не помічають. Це зміниться доволі швидко. І так, думаю, що Байден зможе підтримати таких людей, як президент Зеленський чи лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська".

Україна – корумпована-невдаха, – Трамп

Снайден наголосив, що Трамп повторював російську пропаганду про те, що Україна – корумпована держава-невдаха, тобто те саме, що кажуть в Росії. Політик також заявляв, що Байден причетний до корумпованих оборудок всередині України.

Однак, за його словами, іронія в тому, що адвокат Трампа зустрічався з "найкорумпованішими українцями", щоб ті допомогли дискредитувати Байдена. "Після Трампа люди скептично та підозріло ставляться до України. Це сумно, але це може пройти доволі швидко. З Байденом у Білому домі може швидко змінитися".