Події 6 січня у Вашингтоні не мали стати сюрпризом. На думку американського дослідника та історика Тімоті Снайдера, штурм Капітолія зумовило небажання Дональда Трампа покидати Білий дім.

У Трампа чимало обурених послідовників

Те, що щось подібне на заворушення у Вашингтоні, таки станеться стало зрозуміло ще кілька місяців тому. Про це Снайдер розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".

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У Трампа є серйозні особисті причини не залишати Білий дім, у нього немає жодних етичних обмежень загалом, але існує чимало обурених злих послідовників. Його велика брехня про те, що він виграв вибори, мала якось так і закінчитися,

– розповів Снайдер.

На думку історика, Трамп натренував десятки мільйонів людей, які і зараз вірять у те, що їх обдурили. Снайдер вважає, що причина появи персони Трампа у політиці глобальна, адже це було б неможливим без впливу соціальних медіа, глобалізації, великої кількості "брудних" грошей.

"Коли він (Трамп – 24 канал) піде – глибші проблеми залишаться", – додав Снайдер.

Чому виборці голосували за Трампа

Щодо того, чому за настільки одіозну персоналію проголосували стільки людей, то дослідник наголошує – це заслуга бренду Республіканської партії, виборці якої – лояльні.

Досі внутрішня політика США для світу була, мов чорна скринька. Ми постійно презентували себе як таких, хто робить все правильно, читаючи лекції країнам по всьому світу, як їм жити. Нам довіряли трохи більше, аніж ми на те заслуговували,

– сказав дослідник.

Ще одна причина того, що Трамп увійшов у Білий дім, став запит американців на авторитаризацію. Адже особистість 45-го президента США – сильна та харизматична.

Республіканська партія відходить від консерватизму

Щодо Республіканської партії, то вона втрачає свої консервативні напрямки, вважає Снайдер, і стає більше популістською політсилою. Саме для перетину цих "червоних ліній" багато зробив і Трамп. Частина партії підтримує ідею виборів таких, як вони є, проте є й інша.

Та з'явилася інша частина Республіканської партії, яка підживлюється заявами Трампа і переконана, що вибори — це фальсифікації, вони не працюють, а отже, потрібні якісь інші дії. Ось це залишиться в американській політиці. До кінця життя Трамп говоритиме, що насправді виграв вибори,

– наголосив Снайдер.

Зазначимо, що Дональд Трамп покинув Білий дім в день інавгурації свого наступника Джо Байдена. 45-ий президент не відвідав церемонію, а натомість вирушив до своєї резиденції у Флориді.

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Коротко про заворушення у Вашингтоні

6 січня Конгрес мав затвердити результати голосування виборників, згідно з якими перемогу отримав Джо Байден.

Прихильники Трампа після його промови пішли на штурм Капітолія. Під час цих подій померли 5 людей.

Трамп закликав людей розійтись, проте і надалі стверджував, що вибори були вкрадені.

Демократи розпочали процедуру імпічменту президента.

Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу