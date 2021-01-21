У Вашингтоні 20 січня відбулася церемонія інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Після урочистостей прихильники Трампа вийшли на протест.

Наймасштабніші протести відбулися у Портленді та Сіетлі. Там на вулиці вийшли сотні людей. Про це повідомляє New York Times.

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Що відбулося у Портленді

У Портленді на акцію протесту вийшли приблизно 200 людей. Усі вони були одягнені у чорні речі.

Протестувальники пройшли до місцевого штабу Демократичної партії.

Вони розбили сміттєві контейнери та вибили вікна у штаб-квартирі демократів.

Серед протестувальників були антифашисти та противники расової дискримінації. Вони принесли плакати з написом "Ми не хочемо Байдена – ми хочемо помститися".

Протести у Портленді: дивіться відео

200 left-wing protesters are on the streets in Portland right now, with anti-Biden and anti-police messages.



"We are ungovernable," one sign says. pic.twitter.com/WLTFpJrS03 — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 20, 2021

There are about 150 protesters in Portland marching right now toward an ICE facility, chanting "Fuck Joe Biden." pic.twitter.com/mn9Qoi63C1 — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 21, 2021

Зверніть увагу! Американські ЗМІ також повідомляють про нечисленні протести у містах Атланта та Таллахассі.

Що відбулося у Сіетлі

У Сіетлі на акцію протесту прийшли приблизно 150 людей.

Вони принесли плакати з написом "Жодних поліцейських, в'язниць, меж, президентів".

Протестувальники розбили вікна в офісі федерального суду, а також розмалювали анархістською символікою декілька адміністративних будівель.

Декількох учасників акції затримала поліція.

Протести у Портленді: дивіться відео

Liberal Antifa is about to jack Seattle up now.



pic.twitter.com/vqTEYOS11l — Kambree (@KamVTV) January 21, 2021

Antifa celebrate the inauguration of Joe Biden in Seattle

pic.twitter.com/kvZXLOHjXv — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 21, 2021



Протестувальники розбили вікно поліцейської дільниці / поліція Сіетлу

ФБР попереджало про протести

Про те, що прихильники Трампа готуються до протестів, попереджали різні спецслужби США. Для посиленої охорони порядку у Вашингтон 20 січня стягнули 25 тисяч нацгвардійців з різних штатів. Крім того, ФБР та Міноборони перевіряли, чи немає серед бійців бунтівників.

До речі, за день до інавгурації ФБР повідомило, що прибічники конспіративного руху QAnon готувалися зірвати церемонію. Прихильники Трампа планували замаскуватися у нацгвардійців та потрапити на церемонію.

Зверніть увагу! 6 січня прихильники Трампа штурмували Капітолій. Внаслідок трагічних подій загинуло 5 людей. Палата Представників проголосувала за імпічмент президента за звинуваченнями у підбурювані до заколоту. Втім, для остаточного усунення Трампа необхідне було рішення Сенату.



Головне про події 6 січня у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу