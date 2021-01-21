Після інавгурації Байдена у США спалахнули протести: фото, відео
У Вашингтоні 20 січня відбулася церемонія інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Після урочистостей прихильники Трампа вийшли на протест.
Наймасштабніші протести відбулися у Портленді та Сіетлі. Там на вулиці вийшли сотні людей. Про це повідомляє New York Times.
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Що відбулося у Портленді
- У Портленді на акцію протесту вийшли приблизно 200 людей. Усі вони були одягнені у чорні речі.
- Протестувальники пройшли до місцевого штабу Демократичної партії.
- Вони розбили сміттєві контейнери та вибили вікна у штаб-квартирі демократів.
- Серед протестувальників були антифашисти та противники расової дискримінації. Вони принесли плакати з написом "Ми не хочемо Байдена – ми хочемо помститися".
Протести у Портленді: дивіться відео
Що відбулося у Сіетлі
- У Сіетлі на акцію протесту прийшли приблизно 150 людей.
- Вони принесли плакати з написом "Жодних поліцейських, в'язниць, меж, президентів".
- Протестувальники розбили вікна в офісі федерального суду, а також розмалювали анархістською символікою декілька адміністративних будівель.
- Декількох учасників акції затримала поліція.
Протести у Портленді: дивіться відео
Протестувальники розбили вікно поліцейської дільниці / поліція Сіетлу
ФБР попереджало про протести
Про те, що прихильники Трампа готуються до протестів, попереджали різні спецслужби США. Для посиленої охорони порядку у Вашингтон 20 січня стягнули 25 тисяч нацгвардійців з різних штатів. Крім того, ФБР та Міноборони перевіряли, чи немає серед бійців бунтівників.
До речі, за день до інавгурації ФБР повідомило, що прибічники конспіративного руху QAnon готувалися зірвати церемонію. Прихильники Трампа планували замаскуватися у нацгвардійців та потрапити на церемонію.
Головне про події 6 січня у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
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