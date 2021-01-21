Президент США Джо Байден надасть Сенату можливість самому вирішувати, як діяти в питанні про імпічмент Трампа. На розгляд сенаторам глава держави доручить технічні моменти, що стосуються часу та особливостей процедури.

Сам Байден займеться вирішенням важливіших питань. Про це на брифінгу з журналістами заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує 24 канал.

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Які питання є першочерговими

Псакі зазначила, що Байден визначився з пріоритетними завданнями. Спершу президент США хоче затвердити матеріальну допомогу в період пандемії та налагодити діалог між демократами та республіканцями по цій темі.

Ми впевнені, що, як і американський народ, Сенат також може вирішувати одночасно кілька завдань. Він може виконувати свої конституційні зобов'язання, водночас продовжуючи займатися проблемами американських людей,

– сказала Псакі.

Друга спроба імпічменту Трампа: коротко

Палата представників ухвалила резолюцію щодо імпічменту Трампа.

За неї проголосували 232 законодавці, проти – 197.

Тепер резолюцію має розглянути Сенат, який до 19 січня перебував на канікулах.

Трампа звинуватили у підбурюванні своїх прихильників, які 6 січня вчинили сутички з поліцією та увірвалися у Капітолій.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу