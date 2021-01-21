Питання імпічменту Трампа вирішуватиме Сенат: Байден займеться важливішими справами
Президент США Джо Байден надасть Сенату можливість самому вирішувати, як діяти в питанні про імпічмент Трампа. На розгляд сенаторам глава держави доручить технічні моменти, що стосуються часу та особливостей процедури.
Сам Байден займеться вирішенням важливіших питань. Про це на брифінгу з журналістами заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує 24 канал.
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Які питання є першочерговими
Псакі зазначила, що Байден визначився з пріоритетними завданнями. Спершу президент США хоче затвердити матеріальну допомогу в період пандемії та налагодити діалог між демократами та республіканцями по цій темі.
Ми впевнені, що, як і американський народ, Сенат також може вирішувати одночасно кілька завдань. Він може виконувати свої конституційні зобов'язання, водночас продовжуючи займатися проблемами американських людей,
– сказала Псакі.
Друга спроба імпічменту Трампа: коротко
- Палата представників ухвалила резолюцію щодо імпічменту Трампа.
- За неї проголосували 232 законодавці, проти – 197.
- Тепер резолюцію має розглянути Сенат, який до 19 січня перебував на канікулах.
- Трампа звинуватили у підбурюванні своїх прихильників, які 6 січня вчинили сутички з поліцією та увірвалися у Капітолій.
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