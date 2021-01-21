Президент США Джо Байден предоставит Сенату возможность самому решать, как действовать в вопросе об импичменте Трампа. На рассмотрение сенаторам глава государства поручит технические моменты, касающиеся времени и особенностей процедуры.

Сам Байден займется решением более важных вопросов. Об этом на брифинге с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует 24 канал.

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Какие вопросы являются первоочередными

Псаки отметила, что Байден определился с приоритетными задачами. Сначала президент США хочет утвердить материальную помощь в период пандемии и наладить диалог между демократами и республиканцами по этой теме.

Мы уверены, что, как и американский народ, Сенат также может решать одновременно несколько задач. Он может выполнять свои конституционные обязательства, в то же время продолжая заниматься проблемами американских людей,

– сказала Псаки.

Вторая попытка импичмента Трампа: кратко

Палата представителей приняла резолюцию по импичменту Трампа.

За нее проголосовали 232 законодателя, против – 197.

Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат, который до 19 января находился на каникулах.

Трампа обвинили в подстрекательстве своих сторонников, которые 6 января совершили столкновения с полицией и ворвались в Капитолий.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала