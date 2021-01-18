Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп покидает пост с самым низким рейтингом за всю историю своего президентства. Его поддерживают лишь 29% граждан.

Более половины американцев считают, что из-за штурма Капитолия действующего главу государства нужно отстранить от обязанностей досрочно. Об этом свидетельствуют данные Pew Research, сообщает телеканал Fox News.

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Сейчас действия Трампа поддерживают лишь 60% республиканцев. Для сравнения еще в августе 2020 года таких было 77%.

Издание уверено, что именно штурм Капитолия, к которому частично причастен Дональд Трамп, запятнал репутацию пока еще действующего президента.

Обратите внимание! В августе 2020 года Трампа поддерживали 38% граждан США.

Существенно снизил рейтинг президента штурм Капитолия

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа устроили штурм здания Конгресса, где должны были объявить окончательные результаты выборов президента США.

Протестующие устроили стычки с правоохранителями и ворвались в Капитолий.

В результате этих событий погибли 5 человек.

Из-за штурма учреждения заседание прервали, а в Вашингтоне были объявлен комендантский час.

13 января 2021 года Палата представителей Конгресса США приняла решение об импичменте Трампа.

Трамп стал единственным президентом за всю историю США, которому нижняя палата Конгресса дважды объявила импичмент. Окончательное решение будет за Сенатом.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала