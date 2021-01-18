Рейтинг Трампа катастрофически упал и установил исторический рекорд, – СМИ
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп покидает пост с самым низким рейтингом за всю историю своего президентства. Его поддерживают лишь 29% граждан.
Более половины американцев считают, что из-за штурма Капитолия действующего главу государства нужно отстранить от обязанностей досрочно. Об этом свидетельствуют данные Pew Research, сообщает телеканал Fox News.
Читайте также В последний день на посту Трамп устроит масштабное помилование людей, – СМИ
Сейчас действия Трампа поддерживают лишь 60% республиканцев. Для сравнения еще в августе 2020 года таких было 77%.
Издание уверено, что именно штурм Капитолия, к которому частично причастен Дональд Трамп, запятнал репутацию пока еще действующего президента.
Существенно снизил рейтинг президента штурм Капитолия
- 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа устроили штурм здания Конгресса, где должны были объявить окончательные результаты выборов президента США.
- Протестующие устроили стычки с правоохранителями и ворвались в Капитолий.
- В результате этих событий погибли 5 человек.
- Из-за штурма учреждения заседание прервали, а в Вашингтоне были объявлен комендантский час.
- 13 января 2021 года Палата представителей Конгресса США приняла решение об импичменте Трампа.
- Трамп стал единственным президентом за всю историю США, которому нижняя палата Конгресса дважды объявила импичмент. Окончательное решение будет за Сенатом.
Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью